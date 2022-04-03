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Giriş Tarihi: 3.4.2022

Benden daha iyi biliyorlar

Benden daha iyi biliyorlar
G.SARAY Teknik Direktörü Domenec Torrent, milli maçlar sonrasında takıma dönmenin zor olduğunu söyledi. İspanyol hoca şöyle konuştu: "Oyuncuların başlangıcıyla ilgili memnunuz. Milli aralardan sonra ne olduğunu bilirim. Her zaman zor maçlar oynanır. Kerem sakatlandı, Mostafa ve Feghouli de sakat geldi. Taylan ve Cicaldau daha fazla oynayamayacaklarını belirterek değişiklik istedi. Kim oynarsa oynasın Fenerbahçe karşısında en iyi şekilde sahada olacağız. Derbinin ne kadar önemli olduğunu oyuncular benden bile daha iyi biliyor. Kadıköy'de ellerinden ne geliyorsa en iyisini yapacaklar. Gençlerin A Takım ile çalışıyor olması çok önemli. Çünkü, onların ruhlarında gerçekten Galatasaray var."

KEREM ŞOKU!
F.BAHÇE derbisi öncesinde G.Saray'da Kerem Aktürkoğlu şoku yaşanıyor. Yıldız oyuncu takımına bu sezon 3. kez penaltı kazandırırken bir pozisyon sonrasında kasığında ağrı hissetti ve yerini Emre Kılınç'a bıraktı. Oyuncunun durumu yarın çekilecek MR sonrasında belli olacak. 23 yaşındaki futbolcu, son düdüğün ardından babaannesinin hayatını kaybettiğini öğrendi. Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili de bilgi verdi. Mostafa Mohamed'in sağ üst adale ön grupta kanama ve kısmi yırtık olduğu, tedavisinin başlandığı duyuruldu. Sol arka adalesinde yırtık bulunan Feghouli'nin de tedavisi sürüyor. İstanbul'a dönen Boey ile Omar'ın hafta başından itibaren takımla çalışacağı müjdesi verildi.

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Benden daha iyi biliyorlar
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