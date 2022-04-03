Benden daha iyi biliyorlar

G.SARAY Teknik Direktörü Domenec Torrent, milli maçlar sonrasında takıma dönmenin zor olduğunu söyledi. İspanyol hoca şöyle konuştu: "Oyuncuların başlangıcıyla ilgili memnunuz. Milli aralardan sonra ne olduğunu bilirim. Her zaman zor maçlar oynanır.Kim oynarsa oynasın Fenerbahçe karşısında en iyi şekilde sahada olacağız. Derbinin ne kadar önemli olduğunu oyuncular benden bile daha iyi biliyor.Gençlerin A Takım ile çalışıyor olması çok önemli. Çünkü, onların ruhlarında gerçekten Galatasaray var."derbisi öncesinde G.Saray'da Kerem Aktürkoğlu şoku yaşanıyor. Yıldız oyuncu takımına bu sezon 3. kez penaltı kazandırırken bir pozisyon sonrasında kasığında ağrı hissetti ve yerini Emre Kılınç'a bıraktı.Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili de bilgi verdi.'in sağ üst adale ön grupta kanama ve kısmi yırtık olduğu, tedavisinin başlandığı duyuruldu. Sol arka adalesinde yırtık bulunan'nin de tedavisi sürüyor. İstanbul'a dönenilehafta başından itibaren takımla çalışacağı müjdesi verildi.