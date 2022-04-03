Burak Elmas: Seçimi bırakın, işinize bakın

Galatasaray'da ay sonundaki seçime kadar görevini yürütecek olan Başkan Burak Elmas futbol takımının kongre havasından etkilenmesini önlemek için harekete geçti. Önceki gün Cicaldau ve Morutan'ın geciken bonservis taksitlerini yatıran Elmas dün de Florya'ya sürpriz bir ziyarette bulundu.

Vavacars Fatih Karagümrük maçı öncesi teknik direktör Domenec Torrent ve oyuncularla konuşan Başkan, "Seçim sürecinden etkilenmeyin. Sizin işiniz futbol oynamak ve işinizi yapmaya devam edin. Camia sizden iyi sonuçlar bekliyor ve Galatasaray'a yakışan bir şekilde mücadele verin" derken, özellikle 10 Nisan'daki Fenerbahçe derbisinin camia için büyük önem taşıdığına bir kez daha dikkat çekti.

LİSTESİNİ DE HAZIRLADILAR TOP ÖZBEK'TE

30 Nisan'daki olağanüstü seçime Metin Öztürk ve Eşref Hamamcoğlu'nun dışında adaylığını koyması beklenen 3. isim eski başkanlardan Dursun Özbek... Ahmet Ocaklı başta olmak üzere camianın önemli isimleri, güçlü bir liste ile Özbek'in adaylığını koymasını istiyor. Daha önce iki seçim kaybeden eski başkan ise hâlâ yakın çevresine 'Aday oluyorum' demedi ama kapıyı tamamen kapatmadı. Üyeler mâli gücü yarıda kalan projeleri tamamlamaya yetecek Dursun Özbek isminde ısrarcı davranıyor ve toplantılar devam ediyor. Özbek tamam derse, başta Erden Timur olmak üzere iddialı isimler yönetim kurulu listesine yazılacak.