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Giriş Tarihi: 3.4.2022 11:32 Son Güncelleme: 3.4.2022 12:06

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nu yıkan haber! Babaannesi vefat etti

Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu’nu yıkan haber! Babaannesi vefat etti

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılı yıldız Kerem Aktürkoğlu'na acı bir haber geldi. Genç yıldıza babaannesinin hayatını kaybettiği haberi verildi. İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılı yıldız Kerem Aktürkoğlu'na acı bir haber geldi. Genç yıldıza babaannesinin hayatını kaybettiği haberi verildi.

HİSAREYN SPOR SOSYAL MEDYADAN YAYINLADI

Kerem Aktürkoğlu'nun yetiştiği takım olan Hisareyn Spor, acı haberi sosyal medya hesabından yayınladı.

Yapılan açıklamada, "Kerem Aktürkoğlu'nun Babaannesi vefat etmiştir. Cenazesi yarın(pazar) öğle namazına müteakip Gölcük Tevfik Hoca Caminden kaldırılacaktır. Aktürkoğlu ailesine sabır, merhumeye Allahtan Rahmet dileriz..." ifadeleri kullanıldı.

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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nu yıkan haber! Babaannesi vefat etti
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