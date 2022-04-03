Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılı yıldız Kerem Aktürkoğlu'na acı bir haber geldi. Genç yıldıza babaannesinin hayatını kaybettiği haberi verildi.
HİSAREYN SPOR SOSYAL MEDYADAN YAYINLADI
Kerem Aktürkoğlu'nun yetiştiği takım olan Hisareyn Spor, acı haberi sosyal medya hesabından yayınladı.
Yapılan açıklamada, "Kerem Aktürkoğlu'nun Babaannesi vefat etmiştir. Cenazesi yarın(pazar) öğle namazına müteakip Gölcük Tevfik Hoca Caminden kaldırılacaktır. Aktürkoğlu ailesine sabır, merhumeye Allahtan Rahmet dileriz..." ifadeleri kullanıldı.