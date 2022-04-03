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Giriş Tarihi: 3.4.2022 16:36

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: Djilobodji’yle ilgili gerekeni yapacağız

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: Djilobodji’yle ilgili gerekeni yapacağız

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK’da Teknik Direktör Erol Bulut maçın ardından konuştu. Maçı hak etmediklerini söyleyen Bulut, kırmızı kart görün Djilobodji’yle ilgili de gerekeni yapacaklarını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa deplasmanında öne geçmesine karşın sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK'da Teknik Direktör Erol Bulut maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Haklı bir mağlubiyet yaşadıklarını söyleyen Eril Bulut, "Oyunun başından sonuna kadar hak etmediğimiz bir maç oldu. Nedenlerini biliyorum ama bunları kendi aramızda konuşmamız lazım. Maçın başından sonuna kadar oyunun içinde yoktuk. Son oynadığımız Galatasaray maçına bakıyoruz, bir de bu maça bakıyoruz, arada çok fark var. Futbolcularımın performansı istenilen seviyede değildi. Bu kadar inişli çıkışlı performans olmaması lazım. Nedenlerini net biliyoruz. Söylenecek fazla bir şey yok" dedi.

Maçta kırmızı kart gören Djilobodji'yle ilgili olarak da konuşan Erol Bulut, "Rakibin kendisini provoke etmesine izin verdi. Bu konuyla ilgili olarak biz gerekeni yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

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Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: Djilobodji’yle ilgili gerekeni yapacağız
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