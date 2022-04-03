Kasımpaşa Gaziantep FK maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. İki takım da kazanarak 3 puanıı hanesine yazdırıp ligde yukarılara doğru çıkmak istiyor.
CANLI SKOR
Kasımpaşa 0-0 Gaziantep FK (İlk yarı oynanıyor)
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic, Tarkan, Mortadha, Aabid, Hajradinovic, Eysseric, Muleka, Ahmet, Umut
Gaziantep FK: Günay, Caulker, Djilobodji, Tosca, Kitsiou, Furkan, Recep, Doğan, Sagal, Figueiredo, Muhammet
KASIMPAŞA GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı saat 13:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.