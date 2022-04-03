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Giriş Tarihi: 3.4.2022 13:27 Son Güncelleme: 3.4.2022 13:31

Kasımpaşa Gaziantep FK maçı CANLI

Kasımpaşa Gaziantep FK maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. İki takım da kazanarak 3 puanıı hanesine yazdırıp ligde yukarılara doğru çıkmak istiyor. Kasımpaşa Gaziantep FK maçının CANLI anlatımı haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. İki takım da kazanarak 3 puanıı hanesine yazdırıp ligde yukarılara doğru çıkmak istiyor.

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CANLI SKOR

Kasımpaşa 0-0 Gaziantep FK (İlk yarı oynanıyor)

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic, Tarkan, Mortadha, Aabid, Hajradinovic, Eysseric, Muleka, Ahmet, Umut

Gaziantep FK: Günay, Caulker, Djilobodji, Tosca, Kitsiou, Furkan, Recep, Doğan, Sagal, Figueiredo, Muhammet

KASIMPAŞA GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı saat 13:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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Kasımpaşa Gaziantep FK maçı CANLI
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