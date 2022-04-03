AZ ZAMANDA ÇOK İŞ YAPTI



Kayserispor karşısında takımını 4-0 öne geçiren Arda Güler oyuna sonradan girerek katkı vermeye devam etti ve Süper Lig'de ikinci golünü kaydetti.



Toplam 197 dakika süre alan Arda Güler, Opta verilerine göre bu sezon Süper Lig'de en az 90 dakika oynayan oyuncular arasında en sık (49.2 dakika) gol katkısı yapan isim oldu.