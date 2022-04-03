Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı lacivertlilerin efsane yıldızı Alex de Souza, karşılaşmada bir gol atarak takımının galibiyetine destek sağlayan Arda Güler ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Alex sosyal medya hesabından, "Golaço!!! Bravo Arda Güler" ifadelerini kullanarak genç oyuncuyu kutladı. "Golaço" kelimesi ise 'harika gol' anlamında kullanılıyor.
AZ ZAMANDA ÇOK İŞ YAPTI
Kayserispor karşısında takımını 4-0 öne geçiren Arda Güler oyuna sonradan girerek katkı vermeye devam etti ve Süper Lig'de ikinci golünü kaydetti.
Toplam 197 dakika süre alan Arda Güler, Opta verilerine göre bu sezon Süper Lig'de en az 90 dakika oynayan oyuncular arasında en sık (49.2 dakika) gol katkısı yapan isim oldu.