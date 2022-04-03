Şampiyonluğa koşan Trabzonspor, yeni hocasıyla çıkış arayan Beşiktaş’ı ağırlıyor

Sahasında 21 maçtır kaybetmeyen Fırtına, seyircisinin de desteğiyle mutlu sona bir adım daha yaklaşmayı hedefliyo Son 3 karşılaşmada galibiyete hasret kalan Kartal'da ise İsmael'in 3-4-3'le alacağı sonuç merakla bekleniyor
10 MADDEDE TRABZONSPOR
Yunus Emre Sel
KANATLARA ÖZEL GÖREV
1- Milli maçlar nedeniyle verilen lig arasında Trabzonspor 5 gün izin yaptı. Abdullah Avcı, dönüşte talebelerini teste tabi tuttu. Kendilerine verilen antrenman programlarına uyupuymadıkları kontrol edildi. 2- TEKNİK heyet, Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien İsmael'i mercek altına aldı. Fransız çalıştırıcınıngeçmişte çalıştırdığı takımlarınyaptığı maçlar analiz edildi. Avcı ve ekibi, bu doğrultuda oyun kurgusunda bazı küçük değişikliklere gidecek. 3- BEŞİKTAŞ'IN sahaya 3-4-3 dizilişi ile çıkma ihtimali nedeniyle Avcı, kanat oyuncularından daha fazla sorumluluk almalarını ve topu rakip alanda tutmalarını istedi. Ayrıca, "Dahaçok şut çekin" talimatı verdi. 4-TRABZONSPOR'DA eksiklerden dolayı savunma kurgusu tamamen değişecek. Antrenmanlarda stoperde Hüseyin-Denswil ikilisini birbirine alıştırmaya çalışan Avcı, sağ bekte de Dorukhan'a görevi verdi. 5- HÜSEYİN Türkmen ile teknik ekipte yer alan zihinsel performansantrenörü Yaşar Çevikelbirebir özel görüşmeler yaptı.
24 yaşındaki savunmacı karşılaşmaya psikolojik olarak da hazırlandı. 6- SAVAŞ mağduru Ukraynalıçocukları ağırlamak için erkendenTrabzon'a gelen BaşkanAhmet Ağaoğlu,burada teknik ekipve futbolcularla da kısasüreli görüşmeler yaparakmotivasyonu artırmaya çalıştı. 7- FUTBOLCULARIN antrenmanlardaki performansı teknik ekibin yüzünü fazlasıyla güldürdü. Her bölgedeyaşanan üst düzey rekabetsonucunda Abdullah Avcıbazı bölgelerde karar vermekteçok zorlandı. 8- BEŞİKTAŞ maçı öncesi keyifleri artıran diğer gelişme ise A Milli Takım'da sakatlık yaşayan AbdülkadirÖmür'ün antrenmana katılmasının yanı sıra Hamsik'in de uzun aradan sonra takımla çalışması oldu. 9- TRABZONSPOR Yönetim Kurulu, galibiyet için futbolculara özel prim vermeyecek.
Teknik ekiple birlikte alınan bu kararla, oyuncular üzerinde ekstra bir baskı oluşturulmaması amaçlanıyor. 10- ABDULLAH Avcı, oyuncularıyla hafta boyunca antrenmanlarda yaptığı konuşmalarda, "Kendimiz gibi olalımne çalıştıysak sahada uygulayalım,bu bize yeter. O zamanistediğimiz sonucu rahatlıkla alırız" ifadelerini kullandı.
HAMSİK'İN HASRETİ BİTİYOR
TRABZONSPOR'DA tedavileri devam eden Vitor Hugo, Trondsen ve Ahmetcan Kaplan'ın yanı sıra cezalı olan Bruno Peres forma giyemeyecek. Marek Hamsik ise uzun süreli sakatlık sürecinin ardından Beşiktaş maçıyla sahalara dönmenin hazırlığını yapıyor. En son 13 Şubattarihinde oynanan Konyaspormaçının son 19 dakikasındaforma giyen Slovak yıldız,ilk 11'de ise 15 Ocak tarihindekiSivasspor karşılaşmasındagörev yapmıştı. Tecrübeli futbolcunun bu akşam müsabakaya yedek başlayacağı ve gidişata göre sonradan oyuna girebileceği belirtildi.
300 METRELİK KOREOGRAFİ
BEŞİKTAŞ maçının biletleri (40 bin kişi izleyecek) günler öncesinden tükenirken Trabzonsporlu taraftarlar bütün haftayı hazırlık yaparak geçirdi. Kulüp tarihinin en büyük koreografisini yapmak isteyen futbolseverler, kale arkasından başlayıp maraton tribününü kaplayan ve diğer kale arkasında tamamlanan 300 metrelik bir çalışmaya imza atacak.
10 MADDEDE BEŞİKTAŞ
Ogün Şahinoğlu
3. BÖLGEDE RAKİBE PRES
1- Milli arada teknik adam değişikliğine giden Beşiktaş, Önder Karaveli yerine Valerien İsmael'i getirdi. Fransız hocanın mesaisi hızlı başladı.
Üst üste oynayacakları Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarını mercek altına aldı. 2- İSMAEL'IN çalışma azmi ve hırsı yönetimi de etkiledi. Sabahın ilk ışıklarındatesislere adım atan 46 yaşındakiçalıştırıcı, gece yarılarına kadarekibiyle çalışmalar yürüttü. Takımıneksiklerini ve düzeltilmesi gerekennoktaları belirleyerek işe koyuldu. 3- "BU takımın fizik kondisyonu çok yetersiz" tespitiyle yola çıkan İsmael, öncelikle yüksek pres gücü olan ve tempoyu, baskıyı kurabilecek kadro için çalışma sistemleriyle herkesi yüzleştirdi. Antrenman süresi İsmael ile birlikte 1 saate düşse de futbolcular oldukça zorlandı. 4- YENİ teknik adamın yaptırdığı çalışmalar sürekli olarak yüksek tempoda koşmayı gerektiriyor.
Futbolculardan, "Canımızçıkıyor" yorumları da peşisıra geldi. 5- FRANSIZ hoca, Trabzonspor deplasmanına 3-4-3 oyun kurgusuyla çıkmak adına her gün antrenman sahasına getirdiği taktik tahtasıyla oyunculara, sistemin detaylarını ve neler istediğini anlattı. 6- TAKIM savunmasını 3. bölgede başlatacak olan İsmael, ilk baskıyı hücum ayaklarının yapmasını istedi.
Rakibin hızlı ataklarında özellikle kanat beklerinin geriye dönerek stoperlere destek vermesi gerektiğini belirtti. 7- KARTAL'DA 3'lü savunma sisteminin yeni göz bebeği FranciscoMontero olacak gibi duruyor.
İspanyol futbolcu, savunmadan kurulacak oyunlarda başrolü üstlenecek. 8- KADRODA beklenen değişikliklerin temelinde hazır olan futbolcuyu sahaya sürmek yer alıyor. Atiba ve Larin tek idmana çıktıkları için 11'de yer alamayacak. Sol önde Alex Teixeira'nın oynaması bekleniyor. 9- MERKEZDE bir defansif yönü kuvvetli bir de iki yönü de oynayabilecek isim düşünüldü. Defansif görev her zamanki gibi Josef'in olacak, yanında ise iki yönü de tempolu oynayabileceği düşünülen Can Bozdoğan favori. 10- VODAFONE Park'ta 10 bin kişi önünde yapılan antrenman hem yeni teknik ekibi hem de oyuncuları olumlu yönde etkiledi.
Trabzonspor maçı öncesi tribünlerden gelen destek takımın moralini, İsmael'in ise sinerjisini artırdı.
DÜNYA KUPASI KARA KARTAL GRUBU
BEŞİKTAŞ'IN Twitter hesabında Katar'da forma giymeleri beklenen Batshuayi (Belçika), Atiba, Larin (Kanada) ve Vida'nın (Hırvatistan) fotoğrafı "2022 FIFA Dünya Kupası Kara Kartal Grubu" notuyla paylaşlıdı.
GHEZZAL'IN ROLÜ DEĞİŞİYOR
VALERIEN İsmael, şut kalitesini çok beğendiği Rachid Ghezzal'a bu özelliğini daha sık kullanması gerektiğini söyledi. Daha önce fazla şut çekmeyen, ağırlıklı olarak arkadaşlarına çizgiden pozisyonlar hazırlayan Cezayirli yıldız, yeni planda içeri kat edip, şut denemelerini artıracak. Orta saha dörtlüsününsolunda oynayacak olanUmut Meraş ise Trabzonataklarında Visca'yı kontroledecek. Montero'nun, Boşnak futbolcuyla bire bir kalmasını istemeyen teknik heyet, Umut'tan rakibini sıkı markaja almasını talep etti.