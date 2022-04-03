Şampiyonluğa koşan Trabzonspor, yeni hocasıyla çıkış arayan Beşiktaş’ı ağırlıyor

maçlar nedeniyle verilen lig arasında Trabzonspor 5 gün izin yaptı. Abdullah Avcı, dönüşte talebelerini teste tabi tuttu. Kendilerine verilen antrenman programlarınaheyet, Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien İsmael'i mercek altına aldı.Avcı ve ekibi, bu doğrultuda oyun kurgusunda bazı küçük değişikliklere gidecek.sahaya 3-4-3 dizilişi ile çıkma ihtimali nedeniyle Avcı, kanat oyuncularından daha fazla sorumluluk almalarını ve topu rakip alanda tutmalarını istedi. Ayrıca," talimatı verdi.eksiklerden dolayı savunma kurgusu tamamen değişecek. Antrenmanlarda stoperdeikilisini birbirine alıştırmaya çalışan Avcı, sağ bekte de Dorukhan'a görevi verdi.Türkmen ile teknik ekipte yer alan24 yaşındaki savunmacı karşılaşmaya psikolojik olarak da hazırlandı.mağduruağırlamak için erkendenTrabzon'a gelen BaşkanAhmet Ağaoğlu,burada teknik ekipve futbolcularla da kısasüreli görüşmeler yaparakmotivasyonu artırmaya çalıştı.antrenmanlardaki performansı teknik ekibin yüzünü fazlasıyla güldürdü.maçı öncesi keyifleri artıran diğer gelişme ise A Milli Takım'da sakatlık yaşayanantrenmana katılmasının yanı sırade uzun aradan sonra takımla çalışması oldu.Yönetim Kurulu, galibiyet için futbolcularaTeknik ekiple birlikte alınan bu kararla, oyuncular üzerinde ekstra bir baskı oluşturulmaması amaçlanıyor.Avcı, oyuncularıyla hafta boyunca antrenmanlarda yaptığı konuşmalarda,ifadelerini kullandı.TRABZONSPOR'DA tedavileri devam eden Vitor Hugo, Trondsen ve Ahmetcan Kaplan'ın yanı sıra cezalı olan Bruno Peres forma giyemeyecek. Marek Hamsik ise uzun süreli sakatlık sürecinin ardından Beşiktaş maçıyla sahalara dönmenin hazırlığını yapıyor.Tecrübeli futbolcunun bu akşam müsabakaya yedek başlayacağı ve gidişata göre sonradan oyuna girebileceği belirtildi.BEŞİKTAŞ maçının biletleri (40 bin kişi izleyecek) günler öncesinden tükenirken Trabzonsporlu taraftarlar bütün haftayı hazırlık yaparak geçirdi. Kulüp tarihinin en büyük koreografisini yapmak isteyen futbolseverler, kale arkasından başlayıp maraton tribününü kaplayan ve diğer kale arkasında tamamlanan 300 metrelik bir çalışmaya imza atacak.arada teknik adam değişikliğine giden Beşiktaş, Önder Karaveli yerine Valerien İsmael'i getirdi. Fransız hocanın mesaisi hızlı başladı.Üst üste oynayacaklarıvemaçlarını mercek altına aldı.çalışma azmi ve hırsı yönetimi de etkiledi.tesislere adım atan 46 yaşındakiçalıştırıcı, gece yarılarına kadarekibiyle çalışmalar yürüttü. Takımıneksiklerini ve düzeltilmesi gerekennoktaları belirleyerek işe koyuldu.takımın fizik kondisyonu çok yetersiz" tespitiyle yola çıkan İsmael, öncelikle yüksek pres gücü olan ve tempoyu, baskıyı kurabilecek kadro için çalışma sistemleriyle herkesi yüzleştirdi. Antrenman süresi İsmael ile birlikte 1 saate düşse de futbolcular oldukça zorlandı.teknik adamın yaptırdığı çalışmalar sürekli olarak yüksek tempoda koşmayı gerektiriyor.Futbolculardan,yorumları da peşisıra geldi.hoca, Trabzonspor deplasmanınaoyun kurgusuyla çıkmak adına her gün antrenman sahasına getirdiği taktik tahtasıyla oyunculara, sistemin detaylarını ve neler istediğini anlattı.savunmasını 3. bölgede başlatacak olan İsmael, ilk baskıyı hücum ayaklarının yapmasını istedi.Rakibin hızlı ataklarında özellikle kanat beklerinin geriye dönerek stoperlere destek vermesi gerektiğini belirtti.3'lü savunma sisteminin yeni göz bebeğiolacak gibi duruyor.İspanyol futbolcu, savunmadan kurulacak oyunlarda başrolü üstlenecek.beklenen değişikliklerin temelinde hazır olan futbolcuyu sahaya sürmek yer alıyor.tek idmana çıktıkları için 11'de yer alamayacak. Sol önde Alex Teixeira'nın oynaması bekleniyor.bir defansif yönü kuvvetli bir de iki yönü de oynayabilecek isim düşünüldü. Defansif görev her zamanki gibiolacak, yanında ise iki yönü de tempolu oynayabileceği düşünülenfavori.Park'ta 10 bin kişi önünde yapılan antrenman hem yeni teknik ekibi hem de oyuncuları olumlu yönde etkiledi.Trabzonspor maçı öncesi tribünlerden gelen destekİsmael'in ise sinerjisini artırdı.BEŞİKTAŞ'IN Twitter hesabında Katar'da forma giymeleri beklenen Batshuayi (Belçika), Atiba, Larin (Kanada) ve Vida'nın (Hırvatistan) fotoğrafı "2022 FIFA Dünya Kupası Kara Kartal Grubu" notuyla paylaşlıdı.VALERIEN İsmael, şut kalitesini çok beğendiği Rachid Ghezzal'a bu özelliğini daha sık kullanması gerektiğini söyledi. Daha önce fazla şut çekmeyen, ağırlıklı olarak arkadaşlarına çizgiden pozisyonlar hazırlayan Cezayirli yıldız, yeni planda içeri kat edip, şut denemelerini artıracak.Montero'nun, Boşnak futbolcuyla bire bir kalmasını istemeyen teknik heyet, Umut'tan rakibini sıkı markaja almasını talep etti.