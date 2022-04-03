Sarı-kırmızı prova!

Kanarya; kupada elenmesine sebep olan, Kadıköy’de bir puan kaptırdığı sarı-kırmızılı rakibinden rövanşı Zajc, Rossi, İrfan Can ve Arda’nın golleriyle aldı. Yenilmezlik serisini 7’ye çıkardı
Fenerbahçe, son 6 maçta alınan 16 puanın getirdiği öz güvenle Kayseri'de maça sakin başladı. Sarı-lacivertliler, ilk golü bulduğu 16. dakikaya kadar iki önemli pozisyondanyararlanamadı.İlk yarının sonuna kadar toplamda 5 hatta 6 net pozisyona giren F.Bahçe, devre sonunda farkı ikiye çıkararakiyice rahatladı. Bu sırada Kayserispor, son haftalarda devam eden kötü futbolunu sürdürdü. 54. dakikada İrfan Can Kahveci'nin füzesiyle fark üçe çıkınca maç da adeta bitti. Ama skoru ilan etmek 90+3'te 17 yaşındakiArda Güler'e nasip oldu.Sarı-lacivertliler grafiğini 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik olarak geliştirdi. F.Bahçe sezon genelindeki en başarılı dönemini yakaladı. Sonucun yanı sıra, Mert Hakan'ın iyi futbolu, İrfan Can'ın golle yeniden hayata dönmesi, Rossi veZajc'ın skor katkısını sürdürmesi gibi güzel gelişmeler derbi öncesi teknik heyeti sevindirdi.
UKRAYNALI SPORCULAR TRİBÜNDE
KULÜPLER Birliği, savaş mağduru 131 Ukraynalı altyapı sporcusunu 3 gün önce Türkiye'ye getirmiş ve çeşitli Anadolu kulüplerine dağıtmıştı. Kayseri altyapısına gelen Ukraynalı gençler dün tribünde yerlerini alarak maçı izlediler.
İRFAN CANKAHVECİRESİTALİ!
SAKATLIKLAR ve cezalar nedeniyle bu sezon Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen İrfan Can Kahveci, dün adeta resital sundu. 45'te Rossi'ye harika bir asist yapan tecrübeli yıldız, 54'te de uzaktan gönderdiği müthiş füzeyle klasını gösterdi. Bu sezon 3. golünü atan tecrübeli oyuncu, eşi bebek bekleyen her futbolcu gibi topu formasına koyup, golünü çocuk bekleyen eşi Gözde Kahveci'ye hediye etmek istedi. Ancak top toplayıcı çocuk meşin yuvarlağı vermedi.
DERBİ ÖNCESİ İLAÇ GİBİ
ZAJC, gelecek hafta oynanacak G.Saray maçı öncesi galibiyetin önemine vurgu yaptı. Sloven oyuncu, "Takım olarak disiplinliydik ve çok fazla gol pozisyonu yakaladık. Milli aradan sonra böyle bir galibiyetle devam etmek çok büyük mutluluk. Derbiye 3 puanla hazırlanmak ilaç gibi olacak" diye konuştu.
'VİDEOLAR İZLİYORUM' 17 yaşındaki Arda Güler, klasını yine konuşturdu ve Kayseri'de de rakip taraftarların alkışını aldı. 85'te direğe takılan genç yıldız, 90+3'te Mert Hakan'ın pasıyla ceza sahası dışında sol ayağıyla müthiş bir gol attı. Maçtan sonra, "Mert ağabey her zaman bana iyi davranıyor. İyi bir pas verdi. Ben de 'nasıl golatabilirim, kilit pas veririm' diye videolar izleyip, ekstra çalışıyorum" dedi