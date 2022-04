Sarı-kırmızı prova!

son 6 maçta alınan 16 puanın getirdiği öz güvenle Kayseri'de maça sakin başladı. Sarı-lacivertliler, ilk golü bulduğu 16. dakikaya kadaryarının sonuna kadar toplamda 5 hatta 6 net pozisyona giren F.Bahçe, devre sonundaBu sırada Kayserispor, son haftalarda devam eden kötü futbolunu sürdürdü.dakikada İrfan Can Kahveci'nin füzesiyle fark üçe çıkınca maç da adeta bitti. Ama skoru ilan etmekgrafiğini 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik olarak geliştirdi. F.Bahçe sezon genelindeki en başarılı dönemini yakaladı.yanı sıra, Mert Hakan'ın iyi futbolu, İrfan Can'ın golle yeniden hayata dönmesi,gibi güzel gelişmeler derbi öncesi teknik heyeti sevindirdi.KULÜPLER Birliği, savaş mağduru 131 Ukraynalı altyapı sporcusunu 3 gün önce Türkiye'ye getirmiş ve çeşitli Anadolu kulüplerine dağıtmıştı. Kayseri altyapısına gelen Ukraynalı gençler dün tribünde yerlerini alarak maçı izlediler.SAKATLIKLAR ve cezalar nedeniyle bu sezon Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen İrfan Can Kahveci, dün adeta resital sundu. 45'te Rossi'ye harika bir asist yapan tecrübeli yıldız, 54'te de uzaktan gönderdiği müthiş füzeyle klasını gösterdi. Bu sezon 3. golünü atan tecrübeli oyuncu, eşi bebek bekleyen her futbolcu gibi topu formasına koyup, golünü çocuk bekleyen eşi Gözde Kahveci'ye hediye etmek istedi. Ancak top toplayıcı çocuk meşin yuvarlağı vermedi.ZAJC, gelecek hafta oynanacak G.Saray maçı öncesi galibiyetin önemine vurgu yaptı. Sloven oyuncu, "Takım olarak disiplinliydik ve çok fazla gol pozisyonu yakaladık. Milli aradan sonra böyle bir galibiyetle devam etmek çok büyük mutluluk. Derbiye 3 puanla hazırlanmak ilaç gibi olacak" diye konuştu.yaşındaki Arda Güler, klasını yine konuşturdu ve Kayseri'de de rakip taraftarların alkışını aldı. 85'te direğe takılan genç yıldız, 90+3'te Mert Hakan'ın pasıyla ceza sahası dışında sol ayağıyla müthiş bir gol attı. Maçtan sonra, "Mert ağabey her zaman bana iyi davranıyor. İyi bir pas verdi. Ben dediye videolar izleyip, ekstra çalışıyorum" dedi