Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Seçimi bırakın işinize bakın
Giriş Tarihi: 3.4.2022

Seçimi bırakın işinize bakın

Seçimi bırakın işinize bakın

Elmas, Karagümrük maçı öncesi takıma, “Siz işinize bakın, seçim ortamından etkilenmeyin” diye seslendi

Galatasaray'da ay sonundaki seçime kadar görevini yürütecek olan Başkan Burak Elmas futbol takımının kongre havasından etkilenmesini önlemek için harekete geçti. Önceki gün Cicaldau ve Morutan'ın geciken bonservis taksitlerini yatıran Elmas dün de Florya'ya sürpriz bir ziyarette bulundu. Vavacars Fatih Karagümrük maçı öncesi teknik direktör Domenec Torrent ve oyuncularla konuşan Başkan, "Seçim sürecinden etkilenmeyin. Sizin işiniz futbol oynamak ve işinizi yapmaya devam edin. Camia sizden iyi sonuçlar bekliyor ve Galatasaray'a yakışan bir şekilde mücadele verin" derken, özellikle 10 Nisan'daki Fenerbahçe derbisinin camia için büyük önem taşıdığına bir kez daha dikkat çekti.

LİSTESİNİ DE HAZIRLADILAR TOP ÖZBEK'TE
30 Nisan'daki olağanüstü seçime Metin Öztürk ve Eşref Hamamcoğlu'nun dışında adaylığını koyması beklenen 3. isim eski başkanlardan Dursun Özbek... Ahmet Ocaklı başta olmak üzere camianın önemli isimleri, güçlü bir liste ile Özbek'in adaylığını koymasını istiyor. Daha önce iki seçim kaybeden eski başkan ise hâlâ yakın çevresine 'Aday oluyorum' demedi ama kapıyı tamamen kapatmadı. Üyeler mâli gücü yarıda kalan projeleri tamamlamaya yetecek Dursun Özbek isminde ısrarcı davranıyor ve toplantılar devam ediyor. Özbek tamam derse, başta Erden Timur olmak üzere iddialı isimler yönetim kurulu listesine yazılacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kızını evlendiren Yaşar Alptekin gözyaşlarına boğuldu! Yaşar Alptekin'in kızı Ayris Alptekin evlendi!
Putin'in doğal gaz için ruble kararının ardından o ülkeden tarihi hamle: Tamamen durduruyoruz
Otel odasında ölü bulunmuştu: Midesinden çıkanlar şoke etti!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
Türkiye bu görüntüleri konuştu! Antalya'da öldüresiye dövülen Şenız Gülpınar dehşet anlarını anlattı: Kızını buradan al yoksa...
Son dakika: Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası! Piyasadan yüzde 10 daha ucuz
Kremlin'den Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye övgü
Son dakika: Bolu Dağı'nda toprak kayması! TEM yolu çift yönlü trafiğe kapandı
Son dakika haberi: Ukrayna'dan barış müzakeresi açıklaması! 'Putin ve Zelenski Türkiye'de görüşebilir'
Kastamonu ve Sinop’u bağlayan 4 köprü yıkıldı: Ulaşım sağlanamıyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Seçimi bırakın işinize bakın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA