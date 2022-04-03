Seçimi bırakın işinize bakın

Elmas, Karagümrük maçı öncesi takıma, “Siz işinize bakın, seçim ortamından etkilenmeyin” diye seslendi
Galatasaray'da ay sonundaki seçime kadar görevini yürütecek olan Başkan Burak Elmas futbol takımının kongre havasından etkilenmesini önlemek için harekete geçti. Önceki gün Cicaldau ve Morutan'ın geciken bonservis taksitlerini yatıran Elmas dün de Florya'ya sürpriz bir ziyarette bulundu. Vavacars Fatih Karagümrük maçı öncesi teknik direktör Domenec Torrent ve oyuncularla konuşan Başkan, "Seçim sürecinden etkilenmeyin.Sizin işiniz futbol oynamak ve işiniziyapmaya devam edin. Camia sizdeniyi sonuçlar bekliyor ve Galatasaray'ayakışan bir şekilde mücadeleverin" derken, özellikle 10 Nisan'daki Fenerbahçe derbisinin camia için büyük önem taşıdığına bir kez daha dikkat çekti.
LİSTESİNİ DE HAZIRLADILAR TOP ÖZBEK'TE
30 Nisan'daki olağanüstü seçime Metin Öztürk ve Eşref Hamamcoğlu'nun dışında adaylığını koyması beklenen 3. isim eski başkanlardan Dursun Özbek... Ahmet Ocaklı baştaolmak üzere camianınönemli isimleri, güçlü birliste ile Özbek'in adaylığınıkoymasını istiyor. Daha önce iki seçim kaybeden eski başkan ise hâlâ yakın çevresine 'Aday oluyorum' demedi ama kapıyı tamamen kapatmadı. Üyeler mâli gücüyarıda kalan projeleri tamamlamayayetecek Dursun Özbekisminde ısrarcı davranıyorve toplantılar devam ediyor.Özbek tamam derse, baştaErden Timur olmak üzereiddialı isimler yönetimkurulu listesine yazılacak.