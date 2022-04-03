Seçimi bırakın işinize bakın

Galatasaray'da ay sonundaki seçime kadar görevini yürütecek olan Başkan Burak Elmas futbol takımının kongre havasından etkilenmesini önlemek için harekete geçti. Önceki günve'ın geciken bonservis taksitlerini yatıran Elmas dün de Florya'ya sürpriz bir ziyarette bulundu. Vavacars Fatih Karagümrük maçı öncesi teknik direktör Domenec Torrent ve oyuncularla konuşan Başkan,derken, özellikle 10 Nisan'daki Fenerbahçe derbisinin camia için büyük önem taşıdığına bir kez daha dikkat çekti.30 Nisan'daki olağanüstü seçime Metin Öztürk ve Eşref Hamamcoğlu'nun dışında adaylığını koyması beklenen 3. isim eski başkanlardan Dursun Özbek...Daha önce iki seçim kaybeden eski başkan ise hâlâ yakın çevresine 'Aday oluyorum' demedi ama kapıyı tamamen kapatmadı.