Turnayı gözünden vurmuşuz başkan

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kıbrıs'ta katıldığı bir panelde hoca sorusu üzerine, "2-3 aday üzerindegidiyoruz. Bu kez turnayı gözündenvuracağız" demişti. Kayseri'de alınan galibiyet sonrası sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyadan Koç'a mesaj gönderdi: "Başkanzaten turnayı gözünden vurmuşuz, İsmail hocaile devam", "Maceraya gerek yok İsmail Kartal 4 takviye ile şampiyon olur", "Zajc'ı topçu, İrfan'ıoyun kurucu, Rossi'yi golcü yaptı", "İsmail hocanın yaptığı en iyi şey takımın iskeletini oluşturmak oldu" şeklinde yorumlar yapıldı. Buarada Ali Koç, Kayseri deplasmanına gitmedi.
KOLTUĞA OTURDU KANARYA'YI UÇURDU
15 Ocak'taki Antalya maçıyla F.Bahçe'deki ilk sınavını veren İsmail Kartal, 11 lig mücadelesinde 7 galibiyet, 3 beraberlik alırken sadece Başakşehir'e yenildi. 24 puan toplayan 60 yaşındaki teknik adam son 7 karşılaşmada sadece 18. dakikada İrfan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi oynadığı Trabzonspor'la berabere kaldı. Kartal'ın göreve başladığı 21. haftadan bu yana Süper Lig'de en fazla puan toplayan (24) ve galibiyet alan (7) takım Fenerbahçe oldu.