Turnayı gözünden vurmuşuz başkan

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kıbrıs'ta katıldığı bir panelde hoca sorusu üzerine,demişti. Kayseri'de alınan galibiyet sonrası sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyadan Koç'a mesaj gönderdi:, "Maceraya gerek yok İsmail Kartal 4 takviye ile şampiyon olur",, "İsmail hocanın yaptığı en iyi şey takımın iskeletini oluşturmak oldu" şeklinde yorumlar yapıldı.15 Ocak'taki Antalya maçıyla F.Bahçe'deki ilk sınavını veren İsmail Kartal, 11 lig mücadelesinde 7 galibiyet, 3 beraberlik alırken sadece Başakşehir'e yenildi. 24 puan toplayan 60 yaşındaki teknik adam son 7 karşılaşmada sadece 18. dakikada İrfan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi oynadığı Trabzonspor'la berabere kaldı. Kartal'ın göreve başladığı 21. haftadan bu yana Süper Lig'de en fazla puan toplayan (24) ve galibiyet alan (7) takım Fenerbahçe oldu.