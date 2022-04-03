Valerien Ismael, ilk maçını değerlendirdi! "İyi performans gösterdik"

Ismael, iyi yolda olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Daha fazla birlikte çalışınca daha iyi olacaktır. 10 kişi kaldığımız anda da iyi performans gösterdik. Şu an çalışacağız. Önümüzde çalışacağımız 1 hafta var. Geliştireceğimiz şeyler olacak. Ben de bunun için buradayım. Kondisyon olarak daha üst seviyede Beşiktaş olacaktır. Taraftara teşekkür ediyoruz. Kondisyon anlamında üst üste birazcık zamana ihtiyacımız var. Şu anda hedefimiz sezonu en iyi şekilde bitirmek. İki hafta çok iyi çalışmaya ihtiyacımız var. Beşiktaş'ı 90 dakika bu tempoda ileride göreceksiniz. Aslında sezon başına tam anlamıyla ihtiyacımız var. Bugün 25-30 dakika bunu yaptık."