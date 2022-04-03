Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Valerien Ismael, ilk maçını değerlendirdi! "İyi performans gösterdik"
Giriş Tarihi: 3.4.2022 23:38 Son Güncelleme: 3.4.2022 23:39

Valerien Ismael, ilk maçını değerlendirdi! "İyi performans gösterdik"

AA
Valerien Ismael, ilk maçını değerlendirdi! İyi performans gösterdik

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael, ekip ve futbolcularla 1 hafta çalışma süreçlerinin olduğunu, bu açıdan bakıldığında çok iyi performans gösterdiklerini söyledi.

Valerien Ismael, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş'ta ilk maçına çıktığını belirterek, "Çok güzel, zor bir deplasman maçı oynadık. Ekip ve futbolcularımızla 1 hafta çalışma sürecimiz oldu. Bu açıdan bakıldığında çok iyi performans gösterdik." dedi.

Yüksek tempoyu takıma yaymak, yerleştirmek gerektiğini anlatan Fransız çalıştırıcı, şöyle devam etti:

"Kalitemiz var, net şekilde belli oluyor. Buraya galibiyet için gelmiştik. İlk yarı çok gol fırsatı bulduk golü daha erken atabilirdik. İkinci yarı kontrol bizdeydi. Kalemize atılan ilk uzun topta gol yedik. Sonra iyi reaksiyon gösterdik. Penaltıyı kazandık, atmalıydık ama 3 dakika sonra reaksiyon gösterip golü bulduk. Maçı kazanabileceğimizi düşündüğümüz için oyuncu değişikliği yaptık. Ne yazık ki kırmızı kart gördük. Skoru tutmak şekline oyunu çevirdik. Kazanamadığımız için mutlu değiliz. Ama ilk maçta bu performansı gösterdiğimiz için mutluyuz."

Ismael, iyi yolda olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Daha fazla birlikte çalışınca daha iyi olacaktır. 10 kişi kaldığımız anda da iyi performans gösterdik. Şu an çalışacağız. Önümüzde çalışacağımız 1 hafta var. Geliştireceğimiz şeyler olacak. Ben de bunun için buradayım. Kondisyon olarak daha üst seviyede Beşiktaş olacaktır. Taraftara teşekkür ediyoruz. Kondisyon anlamında üst üste birazcık zamana ihtiyacımız var. Şu anda hedefimiz sezonu en iyi şekilde bitirmek. İki hafta çok iyi çalışmaya ihtiyacımız var. Beşiktaş'ı 90 dakika bu tempoda ileride göreceksiniz. Aslında sezon başına tam anlamıyla ihtiyacımız var. Bugün 25-30 dakika bunu yaptık."

EN ÇOK OKUNANLAR

Böyle komşu düşman başına! '5 ay dayanabildim, Kafam yarıldı'
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in skandal ‘Ramazan’ paylaşımına tepki yağdı! "Komik değil, saygısızca"
Hasta yatağında ihanete uğramıştı! Ünlü oyuncu Burak Sergen gözlerden uzak aşk yaşadığı yeni sevgilisiyle ilk kez görüntüledi!
Kızını evlendiren Yaşar Alptekin gözyaşlarına boğuldu! Yaşar Alptekin'in kızı Ayris Alptekin evlendi!
Putin'in doğal gaz için ruble kararının ardından o ülkeden tarihi hamle: Tamamen durduruyoruz
TMO Genel Müdürü Güldal: Gıda ürünlerinde sıkıntı yaşanmayacak
Son dakika: Kaçan penaltı, kırmızı kart! Trabzonspor ile Beşiktaş puanları paylaştı...
Son dakika | Kadın öğrencisinin kalçasını tokatladığını söyleyen Celal Şengör'e ceza verilmedi!
Türkiye'nin hava savunmasında yeni dönem! SAMP-T'ler yakın mercekte: Üçlü işbirliği yeniden canlanıyor
CHP Bilecik'te yeni başkanın da başkanlığı düştü! Yeniden seçim yapılacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Valerien Ismael, ilk maçını değerlendirdi! "İyi performans gösterdik"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA