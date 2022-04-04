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Giriş Tarihi: 4.4.2022 22:30 Son Güncelleme: 4.4.2022 22:49

Adana Demirspor zorladı, Hatayspor izin vermedi! Zorlu maçta gol sesi çıkmadı...

Adana Demirspor zorladı, Hatayspor izin vermedi! Zorlu maçta gol sesi çıkmadı...

Süper Lig'in 31. haftasında bu sezon ligin dikkat çeken iki takımı Hatayspor ve Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Hatay'da oynanan zorlu karşılaşma, 0-0 berabere sona erdi. Konuk ekip Adana Demirspor, Hatayspor kalesinde çokça pozisyon bulsa da bu pozisyonları gole çeviremedi. Bu sonuçla birlikte Hatayspor 48, Adana Demirspor ise 49 puana yükseldi.

Bu sezon Süper Lig'de oynadıkları futbolla dikkatleri çeken Adana Demirspor ve Hatayspor, 31. haftada karşı karşıya geldi. 90 dakikası 0-0 sona eren mücadele, nefes kesen pozisyonlara sahne oldu.

Karşılaşma boyunca rakip kalede üstünlük kurmayı başaran Adana Demirspor, girdiği birçok pozisyonda Hatayspor kalecisi Munir'i geçemedi.

Ligde üst sıraları zorlayan iki takımın yüksek tempolu mücadelesi, bol pozisyonlu ancak golsüz bitti. Maçın son anlarında Hataysporlu Mehdi Boudjemaa, ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı.

Bu sonuçla birlikte Hatayspor 48, Adana Demirspor ise 49 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada sol kanattan Vargas'ın ceza sahası içine yaptığı ortada altıpas önünde Balotelli'nin sert vuruşunda, kaleci Munir topu son anda kornere gönderdi.

8. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada kale önünde topu önünde bulan Bjarnason'un vuruşunda, kaleci Munir meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada sol kanattan Benzia'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Diouf'un kafa vuruşunda, top direğin üstünden dışarı gitti.

23. dakikada sağ kanattan topu ceza sahası önüne kadar getiren Akintola'nın pasında, ceza sahası içinde topa vuran Bjarnason'un şutunda, top direğin üstünden auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

46. dakikada Akintola'nın sağ kanattan yaptığı ortada kale önünde topla buluşan Bjarnason'nun vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

51. dakikada Sackey'in pasında ceza alanı içinde topu alan El Kaabi'nin şutunda, top kaleci Muric'den döndü. Dönen topu Diouf tamamlamak istedi. Diouf'un vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

53. dakikada Balotelli'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşu kaleci Munir, topu son anda çıkardı. Munir'den dönen topta kale önünde yaşanan karambolde Hatayspor savunması gol çizgisi üzerinde topu uzaklaştırmayı başardı.

86. dakikada Saint Louis'in sağ kanattan taç çizgisi önünde kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Diouf'un kafa vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı.

87. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada Adana Demirspor savunması topu uzaklaştırdı. Dönen topa vuran Boudjemaa'nın şutunda, top direğin üstünden az farkla auta gitti.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

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Adana Demirspor zorladı, Hatayspor izin vermedi! Zorlu maçta gol sesi çıkmadı...
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