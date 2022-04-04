Alanyaspor umut kırdı!

üper Lig'de ikincilik mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor, puan cetvelinin alt sıralarında yer alan Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takım karşılaşmanın 9. dakikasında Emre Akbaba'nın golüyle skor üstünlüğünü yakaladı: 1-0. 59. dakikada Ponck topa ceza sahası içinde elle müdahale etti. Meşin yuvarlağı taca atan Alanyasporlu futbolcular VAR kontrolü istedi.Efecan Karaca, farkı ikiye çıkardı: 2-0. Rize 65. dakikada Cisse ile golü bulsa da evine eli boş döndü: 2-1.