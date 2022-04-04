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Giriş Tarihi: 4.4.2022

Alanyaspor umut kırdı!

Alanyaspor umut kırdı!

Turuncu-yeşilli ekip, Trabzonspor galibiyetiyle kümede kalma yolunda umutlanan Rize’yi eli boş gönderdi

Süper Lig'de ikincilik mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor, puan cetvelinin alt sıralarında yer alan Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takım karşılaşmanın 9. dakikasında Emre Akbaba'nın golüyle skor üstünlüğünü yakaladı: 1-0. 59. dakikada Ponck topa ceza sahası içinde elle müdahale etti. Meşin yuvarlağı taca atan Alanyasporlu futbolcular VAR kontrolü istedi. Hakem Halil Umut Meler, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyip penaltı noktasını gösterdi. Efecan Karaca, farkı ikiye çıkardı: 2-0. Rize 65. dakikada Cisse ile golü bulsa da evine eli boş döndü: 2-1.

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Alanyaspor umut kırdı!
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