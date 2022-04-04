Aslan derbiye koşuyor!

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Domenec Torrent'in takıma etkisi, kritik F.Bahçe derbisi yaklaşırken gün geçtikçe artıyor. Katalan teknik adam geldiği günden beri eleştirilip kariyeri sorgulansa da katkıları ortaya çıkıyor. Torrent yönetimindegibi orta sahadaki tartışılan isimlerin gelişimi gözle görülür hale gelirken, maç analizi yapıldığında da takımın genelinde fark hissediliyor. Karagümrük karşısındaBir önceki hafta oynanan Gaziantep maçına göre koşu mesafelerinde toplamda %4'lük artış sağlandı. Karagümrük karşısındaG.Saray açısından bakıldığında ise bir önceki Gazintep FK mücadelesine göre depar oranında %11'lik artış oldu.TORRENT, Fenerbahçe derbisini de kazanırsa gelecek sezon için elini güçlendirecekMILLI arada seçim gündemi ile meşgul olan Galatasaray'ın korktuğu başına gelmedi. Domenec Torrent ve yardımcıları, Florya'daki çalışmalarını aksatmadı, eksiklere rağmen takımı Karagümrük maçına en iyi şekilde hazırladı.Kadıköy'deki dev maç, Torrent'in kulüpteki geleceği için büyük önem taşıyor. Olası bir Fenerbahçe zaferi,G.Saray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. 2021'de gerçekleştirilen 2019 yılının olağan mali genel kurulunda idari yönden ibra edilmeyen Mustafa Cengiz'in yönetim kurulunda bulunan Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal'ın başvuru yaptığını söyledi. Derkan, "Dilekçe verdiler. Hukuki görüşleri toparlıyoruz. Kararımızı en kısa sürede açıklayacağız" diyerek üçüncü aday çıkabileceğinin de sinyalini verdi.