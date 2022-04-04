Aslan derbiye koşuyor!

Galatasaray, milli ara öncesi oynadığı Gaziantep maçına göre Karagümrük karşısında koşu mesafelerinde %4 artış sağladı. Berkan 12.3 km ile zirve yaptı. Kanatlar, bölgelerini adeta piste çevirirken, Karagümrük’e göre %44 daha fazla depar attı
Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Domenec Torrent'in takıma etkisi, kritik F.Bahçe derbisi yaklaşırken gün geçtikçe artıyor. Katalan teknik adam geldiği günden beri eleştirilip kariyeri sorgulansa da katkıları ortaya çıkıyor. Torrent yönetiminde Babel, Taylan, Berkan gibi orta sahadaki tartışılan isimlerin gelişimi gözle görülür hale gelirken, maç analizi yapıldığında da takımın genelinde fark hissediliyor. Karagümrük karşısında Berkan 12.3 km'likkoşu mesafesi ile takımın dinamosuolurken, Van Aanholt,Ömer, Gomis, Nelsson ve Marcaoda 9 km barajını aştı. Bir önceki hafta oynanan Gaziantep maçına göre koşu mesafelerinde toplamda %4'lük artış sağlandı. Karagümrük karşısında Ömer Bayram 233, Van Aanholt 202,Babel 206, Barış Alper 204 metrelik deparlarıile maçı tamamlayıp kanatları işlerkenKaragümrük'ten toplamda da %44 oranındafazla depar atıldı. G.Saray açısından bakıldığında ise bir önceki Gazintep FK mücadelesine göre depar oranında %11'lik artış oldu.
F.BAHÇE'Yİ YEN TAKIMDA KAL!
TORRENT, Fenerbahçe derbisini de kazanırsa gelecek sezon için elini güçlendirecek
MILLI arada seçim gündemi ile meşgul olan Galatasaray'ın korktuğu başına gelmedi. Domenec Torrent ve yardımcıları, Florya'daki çalışmalarını aksatmadı, eksiklere rağmen takımı Karagümrük maçına en iyi şekilde hazırladı. Aslantepe'dekigalibiyetle düşme hattındaniyice uzaklaşan sarı-kırmızılılar,Fenerbahçe derbisini beklemeyebaşladı. Kadıköy'deki dev maç, Torrent'in kulüpteki geleceği için büyük önem taşıyor. Olası bir Fenerbahçe zaferi, Katalanhocaya Galatasaray'dadevam etme kapısınısonuna kadar açacak.
DİVAN'DAN 3. ADAY AÇIKLAMASI
G.Saray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. 2021'de gerçekleştirilen 2019 yılının olağan mali genel kurulunda idari yönden ibra edilmeyen Mustafa Cengiz'in yönetim kurulunda bulunan Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal'ın başvuru yaptığını söyledi. Derkan, "Dilekçe verdiler. Hukuki görüşleri toparlıyoruz. Kararımızı en kısa sürede açıklayacağız" diyerek üçüncü aday çıkabileceğinin de sinyalini verdi.