Cornelius Beşiktaş’ı yine boş geçmedi

BEŞİKTAŞ'I BOŞ GEÇMİYOR

Trabzonspor'un en skorer oyuncusu olan Cornelius, Beşiktaş'ı ise boş geçmedi. Golcü oyuncu attığı 13 golün 2'sini siyah-beyazlılara karşı attı. İstanbul'da oynanan ve bordo-mavililerin 2-1 kazandığı maçta galibiyet golünü son dakikada atan Danimarkalı oyuncu Trabzon'da oynanan maçta ise oyuna girdikten sonra bordo-mavililerin tek golünü kaydetti.





EVİNDE 7 GOLÜ

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 13 gole imza atan Cornelius, söz konusu gollerin 7'sini ise taraftarı önünde oynadığı maçlarda attı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 3 galibiyet 4 beraberlik elde etti. Bu maçlarda rakiplerine yenilmeyen Trabzonspor, 13 puan elde etti.