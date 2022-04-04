Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cornelius Beşiktaş'ı yine boş geçmedi
Giriş Tarihi: 4.4.2022 13:17

Cornelius Beşiktaş'ı yine boş geçmedi

İHA
Cornelius Beşiktaş’ı yine boş geçmedi

Trabzonspor'un bu sezon Parma'dan transfer ettiği Danimarkalı golcü Andreas Cornelius gollerine devam ediyor. Beşiktaş'la oynanan ilk maçta son dakika attığı golle takımına 3 puan getiren Cornelius, dünkü maçta da takımını ilk golünü atmayı başardı. Cornelius, 13 golle takımın en golcü ismi konumunda.

Trabzonspor'un sezon başında İtalya'nın Parma takımından transfer ettiği Danimarkalı oyuncu Andreas Cornelius, bordo-mavili takımda kendini buldu. Golcü oyuncu kulüp kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor.

Trabzonspor, Andreas Cornelius'u sezon başında İtalya'nın Parma Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak, 4 taksit halinde, 4 milyon 873 bin 500 Euro ve yüzde 5 FIFA dayanışma katkısı ödeyerek transfer etti.

RİSKE DEĞDİ

Danimarka, Fransa, İngiltere ve İtalya maceralarının ardından son olarak Türkiye'ye gelen Andreas Cornelius'un futbol kariyeri iniş ve çıkışlarla dolu. Geçtiğimiz sezon oynadığı Parma'da 30 maçta attığı tek golle sezonu kapatan Cornelius'un, ciddi analizler ve tartışmaların ardından bordo-mavili kulübe transferi gerçekleşmişti. Karadeniz ekibinde yeniden çıkışa geçen oyuncu 13 gole imza atarak 9 sezon sonra en iyi kulüp performansını yakaladı. Danimarkalı oyuncu ülkesinde FC Kopenhag formasıyla 2012-13 sezonda 32 maçta 18 gol atmıştı.

İTALYA PERFORMANSINI GERİDE BIRAKTI

Cornelius, 2019-20 sezonunda formasını giydiği İtalya'nın Parma kulübünde 26 maçta 12 gole imza atmıştı. Oyuncu, bordo-mavili takıma geldiği ilk sezonda ise 30 maçta 13 gole imza attı.

BEŞİKTAŞ'I BOŞ GEÇMİYOR

Trabzonspor'un en skorer oyuncusu olan Cornelius, Beşiktaş'ı ise boş geçmedi. Golcü oyuncu attığı 13 golün 2'sini siyah-beyazlılara karşı attı. İstanbul'da oynanan ve bordo-mavililerin 2-1 kazandığı maçta galibiyet golünü son dakikada atan Danimarkalı oyuncu Trabzon'da oynanan maçta ise oyuna girdikten sonra bordo-mavililerin tek golünü kaydetti.



EVİNDE 7 GOLÜ

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 13 gole imza atan Cornelius, söz konusu gollerin 7'sini ise taraftarı önünde oynadığı maçlarda attı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 3 galibiyet 4 beraberlik elde etti. Bu maçlarda rakiplerine yenilmeyen Trabzonspor, 13 puan elde etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Böyle komşu düşman başına! '5 ay dayanabildim, Kafam yarıldı'
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in skandal ‘Ramazan’ paylaşımına tepki yağdı! "Komik değil, saygısızca"
Hasta yatağında ihanete uğramıştı! Ünlü oyuncu Burak Sergen gözlerden uzak aşk yaşadığı yeni sevgilisiyle ilk kez görüntüledi!
Son dakika: FETÖ, takiyye rehberini güncelledi! Saç sakal uzatın enstrüman çalın spor giyinin...
Gümüş takımın peşine düştü! İmamoğlu kovdu savcılık akladı
Son dakika: Can Dündar'ın çifte kirli planı! İftiraya ortak ol sığınma hakkını al
SON DAKİKA | 'Bucha'da sokak ortasında yüzlerce ceset' iddiası! Ukrayna görüntüleri paylaştı, Rusya ‘provokasyon’ dedi...
Son dakika: Enerjide dışa bağımlılığı tamamen bitirecek! Toryum için düğmeye basıldı
Levent Gültekin, HALK TV’de Bayraktar SİHA’larını küçümsedi... Sosyal medyadan tepki yağdı
Senelerce pembe kimlikle yaşadı! Erkek olduğunu 38 yıl sonra ispatladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Cornelius Beşiktaş'ı yine boş geçmedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA