Galatasaray Kulübü Divan Kurulu’ndan flaş karar! Abdürrahim Albayrak seçime giremeyecek...

Kulüpte o dönem başkan yardımcılığı görevinde bulunan Kaan Kançal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, divan kurulunun aldığı kararı saygıyla karşıladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz 2018 yıllının mali genel kurulunda da idari yönden ibra edilmemiştik. O dönem çok kısa bir sürede borçsuzluk kağıdı almamız gerekiyordu. İhtiyati tedbir almasaydık ve göreve devam etmeseydik kulüp açısından sıkıntı olacaktı. O yıl da şampiyonluğa gidiyorduk. Bizim için bırakıp gitmek en kolayıydı. Kulübün menfaatleri doğrultusunda devam etme kararı aldık. Borçsuzluk kağıdını sağladık ve o yıl da takımımız şampiyon oldu. Fakat 2019 yılındaki idari ibrasızlık zaten görev süremizin sonuna denk geliyordu. Tekrardan mahkeme kapılarında bu süreçleri yaşamayı uygun bulmadık. Ben ve arkadaşlarım hiçbir itirazda bulunmama kararı aldık. Bugün de seçim dönemi geldiğinde aday olup olmayacağımızı sorduk. Olamayacağımız bildirildi. Divan kurulunun verdiği karar karşısında boynumuz kıldan ince. Yeni bir hizmet dönemi önümüze gelene kadar bekleyeceğiz."