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Giriş Tarihi: 4.4.2022 09:12 Son Güncelleme: 4.4.2022 09:39

Kayserispor, Süper Lig'de kayıp! Mağlubiyet serisi...

İHA
Kayserispor, Süper Lig’de kayıp! Mağlubiyet serisi...

Spor Toto Süper Lig'in köklü ekiplerinden Kayserispor, galibiyeti unuttu. Ateş hattından 9 puan yukarıda bulunan sarı kırmızılı ekip, Fenerbahçe'ye 4-0 yenilmesinin ardından mağlubiyet serisini beş maça çıkardı.

Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçında galibiyet alamadı.
Süper Lig'de 31. haftayı 38 puanla noktalayan Kayserispor, oynadığı son 5 maçta galip gelemedi. Sarı kırmızılı takımda kötü gidişat devam ediyor. Kayserispor ligde oynadığı son 5 maçta 5 mağlubiyet alarak 38 puanda kaldı. Üst üste ligde beşinci mağlubiyetini alan Kayserispor'da moraller bozuk. 2 deplasmanda 3 iç sahada kaybeden Kayserispor kalesinde tam 15 gol gördü. Sarı kırmızılılar oynadığı son 5 maçın 3'ünde kalesinde 3 gol görürken 1 maçta 2 gol ve 1 maçta ise 4 gol gördü. Bu maçlarda kalesinde toplam 15 gol gören Kayserispor rakip kalelere ise 5 gol attı.


Kayserispor'un oynadığı son 5 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde:
27. Hafta Trabzonspor 3-2 Kayserispor
28. Hafta Kayserispor 1-2 Alanyaspor
29. Hafta Kayserispor 2-3 Konyaspor
30. Hafta Karagümrük 3-0 Kayserispor
31. Hafta Kayserispor 0-4 Fenerbahçe

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Kayserispor, Süper Lig'de kayıp! Mağlubiyet serisi...
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