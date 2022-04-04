Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen’den down sendromlu Ebubekir’e jest!

Özgökçen ile Göztepe karşılaşmasını izleyen Tepe, maç boyunca yerinde hiç oturamazken, atılan 3 gol sonrasında büyük sevinç yaşadı.

Konyaspor Kulübü Başkanı Özgökçen ise sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Göztepe maçını, evinin odasını yeşil-beyaza boyayan Konyaspor sevdalısı arkadaşım Ebubekir ile izledik. Bu galibiyet senin için Ebubekir." ifadesine yer verdi.