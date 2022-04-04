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Giriş Tarihi: 4.4.2022 11:24 Son Güncelleme: 4.4.2022 11:24

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'den down sendromlu Ebubekir'e jest!

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen’den down sendromlu Ebubekir’e jest!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, sahasında Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, bu karşılaşmayı down sendromlu Ebubekir Tepe ile birlikte izledi.

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, down sendromlu Ebubekir Tepe ile İttifak Holding Konyaspor'un sahasında oynadığı Göztepe maçını birlikte izledi.

Konya'da evi ve odası taraftarı olduğu Konyaspor'un renklerine boyanan down sendromlu Tepe'nin, takıma ilgisi ulusal basında yer alınca Özgökçen, Tepe ve ailesini Göztepe karşılaşmasına davet etmişti.

Özgökçen ile Göztepe karşılaşmasını izleyen Tepe, maç boyunca yerinde hiç oturamazken, atılan 3 gol sonrasında büyük sevinç yaşadı.

Konyaspor Kulübü Başkanı Özgökçen ise sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Göztepe maçını, evinin odasını yeşil-beyaza boyayan Konyaspor sevdalısı arkadaşım Ebubekir ile izledik. Bu galibiyet senin için Ebubekir." ifadesine yer verdi.

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Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'den down sendromlu Ebubekir'e jest!
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