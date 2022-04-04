Kutlamalar başlasın

Abdullah Avcı, sadece şampiyonluğun resmileşmesini beklediklerini belirtti ve bordo-mavili taraftarlara mesaj gönderdi: Bayrakları hazırlayın
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ligimizin son şampiyonu ve onun üzerine kadro zenginliği koymuş bir takım Beşiktaş. Bazen performans alamıyorsun, dalgalı bir süreç yaşadılar. Dengeli, temposu yüksek ve büyük takımlarayakışan bir mücadele oldu. İyi bir takıma karşı bu tür sonuçlar gayet normal. Taraftarımıza, hazırlıkları ve teveccühleri için teşekkür ederim. Çok güzel duygular bunlar... Şampiyonluğa çok yakınız. Sadece resmileşmesinibekliyoruz. Sanırım Ramazan sonundaşampiyonuz. Bayrakları hazırlasınlar, kutlamalara başlasınlar. Çifte bayram olacak. Türkiye Kupası'nı da istiyoruz."