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Giriş Tarihi: 4.4.2022

Kutlamalar başlasın

Kutlamalar başlasın

Abdullah Avcı, sadece şampiyonluğun resmileşmesini beklediklerini belirtti ve bordo-mavili taraftarlara mesaj gönderdi: Bayrakları hazırlayın

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ligimizin son şampiyonu ve onun üzerine kadro zenginliği koymuş bir takım Beşiktaş. Bazen performans alamıyorsun, dalgalı bir süreç yaşadılar. Dengeli, temposu yüksek ve büyük takımlara yakışan bir mücadele oldu. İyi bir takıma karşı bu tür sonuçlar gayet normal. Taraftarımıza, hazırlıkları ve teveccühleri için teşekkür ederim. Çok güzel duygular bunlar... Şampiyonluğa çok yakınız. Sadece resmileşmesini bekliyoruz. Sanırım Ramazan sonunda şampiyonuz. Bayrakları hazırlasınlar, kutlamalara başlasınlar. Çifte bayram olacak. Türkiye Kupası'nı da istiyoruz."

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