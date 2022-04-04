Kutlamalar başlasın

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ligimizin son şampiyonu ve onun üzerine kadro zenginliği koymuş bir takım Beşiktaş. Bazen performans alamıyorsun, dalgalı bir süreç yaşadılar.İyi bir takıma karşı bu tür sonuçlar gayet normal. Taraftarımıza, hazırlıkları ve teveccühleri için teşekkür ederim. Çok güzel duygular bunlar...kutlamalara başlasınlar. Çifte bayram olacak. Türkiye Kupası'nı da istiyoruz."