Larin’den Siopis’e tokat!

Mücadelenin 80. dakikasında Siopis, kendisini geçen Cyle Larin'i arkasından uzun süre çekti. Tam bu esnada Beşiktaş yardımcı antrenörü Adam Murray, Siopis'e müdahalede bulundu. Ardından Larin de dönerek Yunan futbolcuya tokat attı. Trabzonspor yedek kulübesindeki herkes ve sahadaki futbolcular olay yerine koştu. Bakasetas, Murray ile ateşli bir şekilde tartıştı. Murray, 90 dakikanın sonunda ise Bakasetas'ın yanına giderek konuştu ve ikili arasındaki olay tatlıya bağlandı.Trabzonspor'da sarı kart gören Djaniny, Bakasetas ve Siopis cezalı duruma düştü. Üç futbolcu, bordo- mavililerin önümüzdeki hafta Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçta forma giyemeyecek.