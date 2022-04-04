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Giriş Tarihi: 5.4.2022 00:40

Milan berabere kaldı, liderliğini korudu

AA
Milan berabere kaldı, liderliğini korudu

İtalya Serie A'nın 31. haftasında lider Milan, Bologna ile 0-0 berabere kaldı. Milan, bu sonuçla birlikte puanını 67 yaptı ve ilk sıradaki yerini korudu.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Milan, orta sıralardaki Bologna'yı Milano'daki San Siro Stadı'nda ağırladı. Ev sahibi takım yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremeyince karşılaşma başladığı gibi bitti ve 0-0 sona erdi. İki takım da 1'er puanla sahadan ayrıldı.

Milan, puanını 67 yaptı ve ilk sıradaki yerini korudu. Kırmızı-siyahlılar, bu maçtaki puan kaybıyla şampiyonluk yolunda yara aldı. Konuk Bologna ise puanını 34 yaptı ve puan tablosunda 12'inci sırada yer buldu.

Bu arada, karşılaşma öncesi Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, Serie A'da takımıyla mart ayında gösterdiği performansla "ayın teknik direktörü" ödülünü aldı.

Serie A'da günün diğer maçında Hellas Verona, konuk ettiği Genoa'yı 1-0 yendi.

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Milan berabere kaldı, liderliğini korudu
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