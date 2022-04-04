Paşa dört dörtlük

acivert-beyazlılar evinde oynadığı maça adeta bir eksik başladı. Hajradinovic 15 ve 22. dakikalarda üst üste gördüğü sarı kartlarla oyun dışı kaldı. Gaziantep, 35. dakikada Djilobodji'nin kafa vuruşuyla öne geçti: 0-1. 42. dakikada Umut Bozok'un kaleciden dönen volesini tamamlayan Muleka skora denge getirdi: 1-1.90+4'te Fall'ın ortasında top İbrahim'in eline çarptı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun VAR uyarısı ile pozisyonu izleyip penaltı noktasını gösterdi. 90+7'de atışı kullanan Hadergjonaj sonucu ilan etti: 2-1.