Paşa dört dörtlük

İki takımın da 10 kişi kaldığı maçta Kasımpaşa, Gaziantep FK’yı 90+7’de devirerek üst üste 4. galibiyetini aldı
Lacivert-beyazlılar evinde oynadığı maça adeta bir eksik başladı. Hajradinovic 15 ve 22. dakikalarda üst üste gördüğü sarı kartlarla oyun dışı kaldı. Gaziantep, 35. dakikada Djilobodji'nin kafa vuruşuyla öne geçti: 0-1. 42. dakikada Umut Bozok'un kaleciden dönen volesini tamamlayan Muleka skora denge getirdi: 1-1. 65. dakikada Djilobodji gördüğükırmızı kartla konuk takımı 10 kişi bıraktı. 90+4'te Fall'ın ortasında top İbrahim'in eline çarptı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun VAR uyarısı ile pozisyonu izleyip penaltı noktasını gösterdi. 90+7'de atışı kullanan Hadergjonaj sonucu ilan etti: 2-1.