Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Burak Elmas’tan dava iddialarına sert yanıt! “Darbeci zihniyete izin vermeyeceğim”
Giriş Tarihi: 4.4.2022 11:29 Son Güncelleme: 4.4.2022 11:33

Burak Elmas’tan dava iddialarına sert yanıt! “Darbeci zihniyete izin vermeyeceğim”

Burak Elmas’tan dava iddialarına sert yanıt! “Darbeci zihniyete izin vermeyeceğim”

Geçtiğimiz hafta yapılan Olağan Genel Kurul’da mali olarak ibra edilen ama idari açıdan ibra edilmeyen Burak Elmas, alınan karara karşı dava açacağı iddialarına sert çıkıştı. İşte tüm detaylar…

Galtasaray'da sular durulmuyor. Alınan Olağan Genel Kurul kararı sonrası 23 Nisan 2022'de başkanlık seçimine gidecek sarı kırmızılı takımdan açıklamalar üst üste gelmeye devam ediyor.. İdari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas hakkında çıkan "alınan kararı dava edecek" yönündeki haberlere sert yanıt Elmas'tan geldi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Elmas, "Olağan Genel Kurul'da alınan karara karşı dava açtığımız haberi tamamen gerçek dışıdır. Bu tür asılsız haberleri servis etmeyi alışkanlık haline getiren ve iktidar hırsları ile Galatasaray'da kaos yaratanların aynı otelde buluşmaları da tesadüf değildir. Galatasaray'ın iç siyasetini dizayn ederek ve geçmişten gelen darbeci zihniyetiniz ile bozulan çarklarınız tekrar düzelir zannetmiş olabilirsiniz ama buna hayatta olduğum sürece izin vermeyeceğim. Muhtemel adaylar hakkında özel evraklar hazırlayarak basına servis edeceklerini duydum. Bu evrakları daha önce bana da getirdiler ve ben şahitler huzurunda kullanmayı reddettim. O evrakları medyada görürsem isminizi de açıklarım! Galatasaray'ı dizayn edemeyeceksiniz." İfadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından Burak Elmas'ın önümüzdeki seçimde aday olamayacağı kesinleşmiş oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Böyle komşu düşman başına! '5 ay dayanabildim, Kafam yarıldı'
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in skandal ‘Ramazan’ paylaşımına tepki yağdı! "Komik değil, saygısızca"
Hasta yatağında ihanete uğramıştı! Ünlü oyuncu Burak Sergen gözlerden uzak aşk yaşadığı yeni sevgilisiyle ilk kez görüntüledi!
SON DAKİKA | 'Bucha'da sokak ortasında yüzlerce ceset' iddiası! Ukrayna görüntüleri paylaştı, Rusya ‘provokasyon’ dedi...
Son dakika: FETÖ, takiyye rehberini güncelledi! Saç sakal uzatın enstrüman çalın spor giyinin...
Son dakika: Enerjide dışa bağımlılığı tamamen bitirecek! Toryum için düğmeye basıldı
Levent Gültekin, HALK TV’de Bayraktar SİHA’larını küçümsedi... Sosyal medyadan tepki yağdı
Son dakika: Can Dündar'ın çifte kirli planı! İftiraya ortak ol sığınma hakkını al
Süperstar Ajda Pekkan: Metroya metrobüse hiç binmedim Marmaray’ı çok merak ediyorum...
Gümüş takımın peşine düştü! İmamoğlu kovdu savcılık akladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Burak Elmas’tan dava iddialarına sert yanıt! “Darbeci zihniyete izin vermeyeceğim”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA