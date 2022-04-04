Galtasaray'da sular durulmuyor. Alınan Olağan Genel Kurul kararı sonrası 23 Nisan 2022'de başkanlık seçimine gidecek sarı kırmızılı takımdan açıklamalar üst üste gelmeye devam ediyor.. İdari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas hakkında çıkan "alınan kararı dava edecek" yönündeki haberlere sert yanıt Elmas'tan geldi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Elmas, "Olağan Genel Kurul'da alınan karara karşı dava açtığımız haberi tamamen gerçek dışıdır. Bu tür asılsız haberleri servis etmeyi alışkanlık haline getiren ve iktidar hırsları ile Galatasaray'da kaos yaratanların aynı otelde buluşmaları da tesadüf değildir. Galatasaray'ın iç siyasetini dizayn ederek ve geçmişten gelen darbeci zihniyetiniz ile bozulan çarklarınız tekrar düzelir zannetmiş olabilirsiniz ama buna hayatta olduğum sürece izin vermeyeceğim. Muhtemel adaylar hakkında özel evraklar hazırlayarak basına servis edeceklerini duydum. Bu evrakları daha önce bana da getirdiler ve ben şahitler huzurunda kullanmayı reddettim. O evrakları medyada görürsem isminizi de açıklarım! Galatasaray'ı dizayn edemeyeceksiniz." İfadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından Burak Elmas'ın önümüzdeki seçimde aday olamayacağı kesinleşmiş oldu.