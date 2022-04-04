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Giriş Tarihi: 4.4.2022 08:52

SON DAKİKA: Galatasaray'dan Domenec Torrent kararı! Fenerbahçe derbisinde...

SON DAKİKA: Galatasaray’dan Domenec Torrent kararı! Fenerbahçe derbisinde...

Son dakika Galatasaray haberi: Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişmeler yaşanıyor... Son olarak Fatih Karagümrük maçını 2-0 kazanan sarı kırmızılılarda Domenec Torrent'in geleceği merak konusu oldu. Takıma etkisi gittikçe artan Torrent ile ilgili verilen karar ise belli oldu. İşte tüm detaylar...

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Domenec Torrent'in takıma etkisi, kritik F.Bahçe derbisi yaklaşırken gün geçtikçe artıyor. Katalan teknik adam geldiği günden beri eleştirilip kariyeri sorgulansa da katkıları ortaya çıkıyor.

Torrent yönetiminde Babel, Taylan, Berkan gibi orta sahadaki tartışılan isimlerin gelişimi gözle görülür hale gelirken, maç analizi yapıldığında da takımın genelinde fark hissediliyor. Karagümrük karşısında Berkan 12.3 km'lik koşu mesafesi ile takımın dinamosu olurken, Van Aanholt, Ömer, Gomis, Nelsson ve Marcao da 9 km barajını aştı.

Bir önceki hafta oynanan Gaziantep maçına göre koşu mesafelerinde toplamda %4'lük artış sağlandı. Karagümrük karşısında Ömer Bayram 233, Van Aanholt 202, Babel 206, Barış Alper 204 metrelik deparları ile maçı tamamlayıp kanatları işlerken Karagümrük'ten toplamda da %44 oranında fazla depar atıldı.

G.Saray açısından bakıldığında ise bir önceki Gazintep FK mücadelesine göre depar oranında %11'lik artış oldu.

F.BAHÇE'Yİ YEN TAKIMDA KAL!

Torrent, Fenerbahçe derbisini de kazanırsa gelecek sezon için elini güçlendirecek. Milli arada seçim gündemi ile meşgul olan Galatasaray'ın korktuğu başına gelmedi. Domenec Torrent ve yardımcıları, Florya'daki çalışmalarını aksatmadı, eksiklere rağmen takımı Karagümrük maçına en iyi şekilde hazırladı.

Aslantepe'deki galibiyetle düşme hattından iyice uzaklaşan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisini beklemeye başladı. Kadıköy'deki dev maç, Torrent'in kulüpteki geleceği için büyük önem taşıyor. Olası bir Fenerbahçe zaferi, Katalan hocaya Galatasaray'da devam etme kapısını sonuna kadar açacak.

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