Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'a kötü haber! Antrenmana çıkmadı...
Giriş Tarihi: 4.4.2022 17:45 Son Güncelleme: 4.4.2022 17:51

Son dakika haberleri: Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'a kötü haber! Antrenmana çıkmadı...

Son dakika haberleri: Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray’a kötü haber! Antrenmana çıkmadı...

Son dakika haberi... Süper Lig'de Galatasaray forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, son oynanan Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi Galatasaray'ı endişelendiren Kerem Aktürkoğlu, son antrenmana da çıkmadı. A Spor'un son dakika bilgisinin detayları şöyle...

Süper Lig'de bu sezon Galatasaray'ın parlayan yıldızlarından birisi olan Kerem Aktürkoğlu, milli takımın da önemli futbolcularından birisi oldu. Genç oyuncu, hafta sonu oynanacak derbi öncesi de Galatasaray'ın çok şey beklediği isimlerden birisiydi.

Ancak Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu'nun kasığında bir ağrı olduğu belirtilmişti.

Fenerbahçe derbisine yetişmesi zor gözüken genç oyuncu, bugün yapılan antrenmana da çıkmadı. MR'ı çekilen yıldız futbolcunun durumu günlük olarak takip edilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Böyle komşu düşman başına! '5 ay dayanabildim, Kafam yarıldı'
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in skandal ‘Ramazan’ paylaşımına tepki yağdı! "Komik değil, saygısızca"
Hasta yatağında ihanete uğramıştı! Ünlü oyuncu Burak Sergen gözlerden uzak aşk yaşadığı yeni sevgilisiyle ilk kez görüntüledi!
Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener ve İYİ Parti'ye ateş püskürdü: PKK-FETÖ ve HDP'liler zil takıp oynuyor...
Gümüş takımın peşine düştü! İmamoğlu kovdu savcılık akladı
Son dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti! İstifasını isteyen takımları tek tek açıkladı | Peki yeni başkan kim olacak?
Son dakika: FETÖ, takiyye rehberini güncelledi! Saç sakal uzatın enstrüman çalın spor giyinin...
Son dakika: Can Dündar'ın çifte kirli planı! İftiraya ortak ol sığınma hakkını al
Levent Gültekin, HALK TV’de Bayraktar SİHA’larını küçümsedi... Sosyal medyadan tepki yağdı
SON DAKİKA | 'Bucha'da sokak ortasında yüzlerce ceset' iddiası! Ukrayna görüntüleri paylaştı, Rusya ‘provokasyon’ dedi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri: Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'a kötü haber! Antrenmana çıkmadı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA