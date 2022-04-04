Son dakika haberleri: Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray’a kötü haber! Antrenmana çıkmadı...

Süper Lig'de bu sezon Galatasaray'ın parlayan yıldızlarından birisi olan Kerem Aktürkoğlu, milli takımın da önemli futbolcularından birisi oldu. Genç oyuncu, hafta sonu oynanacak derbi öncesi de Galatasaray'ın çok şey beklediği isimlerden birisiydi.