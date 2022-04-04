Son dakika: Nihat Özdemir’in ardından MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg de istifa etti!

"TAHKİM KURULU'NUN HAKEM VE GÖZLEMCİLERİN LEHİNE KARAR VERMESİNDEN ÇOK MUTLU OLDUM"

Tahkim Kurulu'nun hakemlerin itirazını kabul ederek kararın yürütülmesini durdurmasına sevindiğini aktaran Uilenberg, "Futbol Federasyonu Başkanına da 2 kez eposta atıp, Cüneyt Çakır'ın ki 12 yıldır TFF'nin en iyi reklamlarından biri olan hakeminin kariyerini böyle bitirmenin saygısız bir karar olduğunu belirttim. 8 Mart tarihinden bugüne kadar umudum Türkiye Futbol Federasyonundaki akil insanların müdahil olması ve bu delice kararı iptal etmeleriydi. Tahkim Kurulu'nun adil, bilgili ve güçlü bir şekilde tek doğru kararı alarak hakemlerin ve gözlemcilerin lehine karar vermesinden çok mutlu oldum. Merkez Hakem Kurulu'nun kararı ise bağımsız bir kurul olan Tahkim Kurulu'nun kararına uymanın gerekli olmadığı yönünde oldu. TFF'nin Yönetim Kurulu ise MHK'nin bu yaklaşımını inanılmaz bir şekilde kabul ediyor" diye konuştu.