Son dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti

Son dakika haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir görevinden istifa etti. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Nihat Özdemir'in istifasıyla ilgili şunları söyledi:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nda tarihi bir gün yaşanıyor. Aslında yayın ihalesinin finale bağlanması bekleniyordu. Ama Başkan Nihat Özdemir, yönetim kurulu toplantısında istifa kararı aldı. İstifasının TFF'den resmen açıklamasını bekliyoruz. Merkez Hakem Kurulu 13 hakemin kariyerine son vermişti. Daha sonra bu karar Tahkim Kurulu'ndan dönmüştü. Bu konuyla ilgili tartışmalar bitmedi. TFF'den istifalar gelmeye başladı. En sonunda da Nihat Özdemir istifa etme kararı aldı. Artık TFF yeni başkanı ve yönetimini seçecek. Bugün yayın ihalesiyle ilgili görüşme gerçekleşmesi bekleniyordu ancak bu da ertelenecek."

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