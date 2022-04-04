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Giriş Tarihi: 4.4.2022 13:52

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finaller başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finaller başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Son 16 turunda Portekiz temsilcisi Sporting’i rahat geçen Manchester City, bir önceki turda Manchester United'ı eleyen Atletico Madrid ile karşılaşacak. Tarihi geri dönüşle Paris Saint-Germain’i saf dışı bırakan Real Madrid ise bu turnuvanın son şampiyonu Chelsea ile kozlarını paylaşacak. Alman devi Bayern ise, Juventus’u eleyen Villarreal ile oynayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının çeyrek finalinde yarın ve 6 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. 12-13 Nisan'da oynanacak rövanş maçları sonrası yarı finale yükselecek 4 takım belli olacak.

DEV MAÇLARA SAHNE OLACAK

Son 16 turunda Portekiz temsilcisi Sporting'i rahat geçen Manchester City, bir önceki turda Manchester United'ı eleyen Atletico Madrid ile karşılaşacak. Tarihi geri dönüşle Paris Saint-Germain'i saf dışı bırakan Real Madrid ise bu turnuvanın son şampiyonu Chelsea ile kozlarını paylaşacak. Alman devi Bayern ise, Juventus'u eleyen Villarreal ile oynayacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmaların programı şöyle:

YARIN

Manchester City - Atletico Madrid

Benfica - Liverpool

6 NİSAN ÇARŞAMBA

Chelsea - Real Madrid

Villarreal - Bayern Münih

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finaller başlıyor
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