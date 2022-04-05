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Giriş Tarihi: 5.4.2022

‘Aday ol, seçime giderim!’

‘Aday ol, seçime giderim!’
Başkan Ali Koç, Kıbrıs ziyaretinde F.Bahçeli İş İnsanları Derneği'nin gecesine katıldı. Eski başkan Aziz Yıldırım için çarpıcı açıklamalar yapan Koç, "Sayın Aziz Yıldırım'a gelmek istiyorum. Kendisi ameliyat olmuş. Acil şifalar diliyorum. Keşke ameliyat olmasaydı. Çok söyleyeceğim şeyler vardı. Geldiğimiz günden beri arkamızdan işler çevirip, altımızı oyuyor. Çünkü 2018'deki sonuçları hazmedemediler. Aday olsun, yarın seçime giderim. Tez zamanda sağlığına kavuşur ve er meydanında herkes kendini gösterir. Restse rest, meydan okumaysa meydan okuma" ifadelerini kullandı. Bu arada Baypass ameliyatı olan Aziz Yıldırım'ın dün taburcu olduğu bildirildi.

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‘Aday ol, seçime giderim!’
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