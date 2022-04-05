‘Aday ol, seçime giderim!’

Başkan Ali Koç, Kıbrıs ziyaretinde F.Bahçeli İş İnsanları Derneği'nin gecesine katıldı. Eski başkan Aziz Yıldırım için çarpıcı açıklamalar yapan Koç, "Sayın Aziz Yıldırım'a gelmek istiyorum. Kendisi ameliyatolmuş. Acil şifalar diliyorum.Keşke ameliyat olmasaydı. Çok söyleyeceğimşeyler vardı. Geldiğimizgünden beri arkamızdan işlerçevirip, altımızı oyuyor. Çünkü2018'deki sonuçları hazmedemediler.Aday olsun, yarın seçimegiderim. Tez zamanda sağlığınakavuşur ve er meydanında herkeskendini gösterir. Restse rest, meydan okumaysa meydan okuma" ifadelerini kullandı. Bu arada Baypassameliyatı olan Aziz Yıldırım'ın düntaburcu olduğu bildirildi.