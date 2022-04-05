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Giriş Tarihi: 5.4.2022 09:25 Son Güncelleme: 5.4.2022 09:35

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: Aday ol, seçime giderim

SPOR SERVİSİ
Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a: Aday ol, seçime giderim

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kıbrıs ziyaretinde Sarı-Lacivertliler'in eski Başkanı Aziz Yıldırım'a seslendi. Koç, "Kendisi ameliyat olmuş. Acil şifalar diliyorum. Geldiğimiz günden beri arkamızdan işler çevirip, altımızı oyuyor. Çünkü 2018'deki sonuçları hazmedemediler. Aday olsun, yarın seçime giderim. Restse rest, meydan okumaysa meydan okuma" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kıbrıs ziyaretinde F.Bahçeli İş İnsanları Derneği'nin gecesine katıldı.

Eski başkan Aziz Yıldırım için çarpıcı açıklamalar yapan Koç, "Sayın Aziz Yıldırım'a gelmek istiyorum. Kendisi ameliyat olmuş. Acil şifalar diliyorum. Keşke ameliyat olmasaydı. Çok söyleyeceğim şeyler vardı. Geldiğimiz günden beri arkamızdan işler çevirip, altımızı oyuyor. Çünkü 2018'deki sonuçları hazmedemediler. Aday olsun, yarın seçime giderim. Tez zamanda sağlığına kavuşur ve er meydanında herkes kendini gösterir. Restse rest, meydan okumaysa meydan okuma" ifadelerini kullandı.

Bu arada Baypass ameliyatı olan Aziz Yıldırım'ın dün taburcu olduğu bildirildi.

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Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: Aday ol, seçime giderim
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