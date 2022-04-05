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Giriş Tarihi: 5.4.2022 11:43

Bayern Münih oyuncusu Alphonso Davies, CONCACAF yılın futbolcusu seçildi

Bayern Münih oyuncusu Alphonso Davies, CONCACAF yılın futbolcusu seçildi

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF), Bayern Münih'in Kanadalı futbolcusu Alphonso Davies'in yılın futbolcusu seçildiğini açıkladı. Davies, Kanada Milli Futbol Takımı ile geçen yıl FIFA Dünya Kupası CONCACAF Elemeleri'nde 13 maçta 5 gol attı.

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF), Bayern Münih'in Kanadalı futbolcusu Alphonso Davies'in yılın futbolcusu seçildiğini duyurdu.

CONCACAF'tan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Gana asıllı Kanadalı defans oyuncusunun yılın futbolcusu seçildiği bildirildi. Davies, Kanada Milli Futbol Takımı ile geçen yıl FIFA Dünya Kupası CONCACAF Elemeleri'nde 13 maçta 5 gol attı.

Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra bir kalp rahatsızlığı teşhisi konulan Davies, ocak ayının başından beri sahalardan uzak kaldı. Kanadalı futbolcu en son 17 Aralık 2021'de oynadı.

Yılın kadın futbolcusu ise 29 yaşındaki ABD'li Crystal Dunn seçildi. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan ve turnuvanın en iyi 11'inde yer alan ABD Kadın Milli Takımı'nın futbolcusu, 2021 SheBelieves Kupası'nda ABD'nin Kanada'yı 1-0 ve Brezilya'yı 2-0 yendiği maçlarda da oynadı ve ABD'nin dördüncü SheBelieves şampiyonluğuna katkı verdi.

Amerikan profesyonel kadın futbol takımı Portland Thorns'un futbolcusu olan Dunn, geçen yıl 15 lig maçında oynadı ve bir gol attı.

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Bayern Münih oyuncusu Alphonso Davies, CONCACAF yılın futbolcusu seçildi
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