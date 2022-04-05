Beşiktaş dosya hazırlıyor

BEŞİKTAŞ, Trabzonspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuruya hazırlanıyor. Çift vuruşun yanlış yerden kullanılması sebebiyle siyah-beyazlı kulübün avukatları incelemelerini yapıp dosyayı federasyona iletecek.TFF öncelikle MHK'den rapor isteyecek ve hakem Zorbay Küçük de pozisyonla ilgili savunmasını verecek. Ardından MHK, pozisyonla ilgili TFF'ye bir tavsiye kararı sunacak. Ardından federasyon son kararı verecek. Beşiktaş cephesi, endirekt vuruşun kale alanı çizgisinin uzun kenarından ihlale en yakın noktadan yapılmasını savunurken,Maçın 47. dakikasında Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen, korner olmaması için kalecisi Uğurcan Çakır'a gönderdiği topu milli file bekçisi eliyle tuttu. Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük geri pas kararı verdi.Beşiktaş cephesi ise altıpas içinden kullanılması gerektiğinin altını çizip olayı kural hatası olarak değerlendiriyor."Hücum eden takım lehine rakip kale alanı içindeki endirekt serbest vuruş, kale çizgisine paralel olan kale alanı çizgisi üzerindeki ihlalin yapıldığı yere en yakın noktadan yapılır."