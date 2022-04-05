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Giriş Tarihi: 5.4.2022

Beşiktaş dosya hazırlıyor

Beşiktaş dosya hazırlıyor
BEŞİKTAŞ, Trabzonspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuruya hazırlanıyor. Çift vuruşun yanlış yerden kullanılması sebebiyle siyah-beyazlı kulübün avukatları incelemelerini yapıp dosyayı federasyona iletecek. Süreç şöyle işleyecek; TFF öncelikle MHK'den rapor isteyecek ve hakem Zorbay Küçük de pozisyonla ilgili savunmasını verecek. Ardından MHK, pozisyonla ilgili TFF'ye bir tavsiye kararı sunacak. Ardından federasyon son kararı verecek. Beşiktaş cephesi, endirekt vuruşun kale alanı çizgisinin uzun kenarından ihlale en yakın noktadan yapılmasını savunurken, Trabzonlu oyuncuların da kale çizgisine dizilmesi gerektiği görüşünde.

NE OLMUŞTU?
Maçın 47. dakikasında Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen, korner olmaması için kalecisi Uğurcan Çakır'a gönderdiği topu milli file bekçisi eliyle tuttu. Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük geri pas kararı verdi. Küçük, endirekt vuruşu aut çizgisinden kullandırırken, Beşiktaş cephesi ise altıpas içinden kullanılması gerektiğinin altını çizip olayı kural hatası olarak değerlendiriyor.

KURAL NE DİYOR?
13. KURAL: SERBEST VURUŞLAR: "Hücum eden takım lehine rakip kale alanı içindeki endirekt serbest vuruş, kale çizgisine paralel olan kale alanı çizgisi üzerindeki ihlalin yapıldığı yere en yakın noktadan yapılır."

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Beşiktaş dosya hazırlıyor
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