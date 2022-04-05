Devre arasında anında görüntü

Karşılaşmayı tribünden izleyen ve görüntüler toplayıp Trabzon'u analiz eden Beşiktaş'ın hocasının kurmayları, devre arasında tüm bilgileri Valerien İsmael'e iletti Bu bilgiler ışığında takımına seslenen ve eksiklerini tek tek anlatan 46 yaşındaki çalıştırıcı, Karadeniz ekibinin açıklarını oyuncularına anlatıp takımını maça hazırladı
Trabzonspor maçından kısa bir süre önce teknik direktörlük koltuğuna oturan Valerien İsmael, takıma yaptığı dokunuşlarla ve yeni sistemi ile etkisini gösterdi. Fransız teknikadam, gelir gelmez koyduğu kurallarve teknolojik hamleleri ile değişimebaşlarken özelliklemaçın devrearasında yaptığıanında müdahaleile takımın eksiklerinidüzeltti. Teknik ekibinin bir bölümü maçı tribünden takip ederken yaptıkları kayıtlar ve aldıkları notları devre arasında Valerien İsmael'e ulaştırdı. Bu veriler ışığında takımına seslenen ve ilk yarıdaki tüm eksikleri oyuncularına anlatan İsmael, sonrasında datribünde oturan kurmaylarının canlıverilerinden kulaklık aracılığı ileyararlanıp takıma müdahale etti.
OYUNCULAR ARTIK İDMANA HAZIR GELİYOR
46 yaşındaki teknik adam sezonun kalan bölümünde takımın ne şekilde çalışacağı, hangi antrenmanları yapacağını da önceden programladı. 1 aylık çalışmaprogramı hazır olan siyah-beyazlılarda,futbolcular antrenman günü ne şekildeçalışmanın yapılacağını öncedenbiliyor ve buna göre hazırlanıyor.
TAKIMA TALİMAT: KAHVALTIDA BULUŞALIM!
Tesislerde disiplini, takım içerisinde de birlikteliği artırmayı arzu eden deneyimli hoca, buna da bir çözüm buldu. Personeldensabah 11.00'de yapılan antrenmanıntam 2 saat öncesinde hazır olmasını isteyenBeşiktaş'ın hocası, futbolcularından da her idmandan 1 saat önce tesiste hazır olmalarını istedi. Sabah kahvaltılarının hep beraber yapılmasını belirten İsmael, takımın birlikteliği için çeşitli organizasyonlar da planlıyor.
ÜÇ İSMİN ÜZERİNİ ÇİZDİ!
SIYAH-BEYAZLILARIN yeni teknik adamı Valerien İsmael, sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuların performansına göre yönetimle yapacağı görüşmede kalmasını ya da devam etmek istemediği isimleri iletecek. Buna göre sözleşme yenileme görüşmelerinde değişiklikler olabilir. Ancak 3 isim şimdiden gözden çıkarıldı ve yeni teklif yapılmayacak. Beşiktaş formasını uzun yıllardır terleten OğuzhanÖzyakup ile birlikte Gökhan Töre ve MehmetTopal yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyuncular.