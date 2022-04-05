Devre arasında anında görüntü

Trabzonspor maçından kısa bir süre önce teknik direktörlük koltuğuna oturan Valerien İsmael, takıma yaptığı dokunuşlarla ve yeni sistemi ile etkisini gösterdi.Teknik ekibinin bir bölümü maçı tribünden takip ederken yaptıkları kayıtlar ve aldıkları notları devre arasında Valerien İsmael'e ulaştırdı. Bu veriler ışığında takımına seslenen ve ilk yarıdaki tüm eksikleri oyuncularına anlatan İsmael,46 yaşındaki teknik adam sezonun kalan bölümünde takımın ne şekilde çalışacağı, hangi antrenmanları yapacağını da önceden programladı.Tesislerde disiplini, takım içerisinde de birlikteliği artırmayı arzu eden deneyimli hoca, buna da bir çözüm buldu.futbolcularından da her idmandan 1 saat önce tesiste hazır olmalarını istedi. Sabah kahvaltılarının hep beraber yapılmasını belirten İsmael, takımın birlikteliği için çeşitli organizasyonlar da planlıyor.SIYAH-BEYAZLILARIN yeni teknik adamı Valerien İsmael, sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuların performansına göre yönetimle yapacağı görüşmede kalmasını ya da devam etmek istemediği isimleri iletecek. Buna göre sözleşme yenileme görüşmelerinde değişiklikler olabilir. Ancak 3 isim şimdiden gözden çıkarıldı ve yeni teklif yapılmayacak. Beşiktaş formasını uzun yıllardır terletenile birlikteveyeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyuncular.