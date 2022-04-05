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Giriş Tarihi: 5.4.2022 13:08

Fenerbahçe-Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında dev derbi maçında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Kritik derbi maçının biletleri ise yarın satışa çıkarılacak.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 10 Nisan Pazar günü oynanacak derbi maçının biletleri, yarın satışa çıkarılacak.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre yarın saat 13.00'ten itibaren yüksek divan kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyeleri için satışa çıkarılacak biletleri; 7 Nisan Perşembe günü ise Taraftar Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell aboneleri temin edebilecek.

Genel satışa 8 Nisan Cuma günü sunulacak biletlerin fiyatları şu şekilde:

Kuzey Tribünü-Spor Toto Tribünü 120 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok 165 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok 190 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok 210 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok 230 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok 255 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt A-I Blok 295 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt B-H Blok 355 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt C-G Blok 410 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt D-F Blok 495 lira

Maraton Alt E Blok 600 lira

Fenerium Alt E Blok 660 lira

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Fenerbahçe-Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu
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