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Giriş Tarihi: 5.4.2022 12:48 Son Güncelleme: 5.4.2022 12:50

Göztepe’den flaş açıklama! Oyunculara süresiz izin…

AA
Göztepe’den flaş açıklama! Oyunculara süresiz izin…

Spor Toto Süper Lig’in düşme hattında bulunan İzmir temsilcisi Göztepe’de sular durulmuyor. Başkanvekili Talat Papatya, resmi bir flaş açıklamaya imza attı. İşte detaylar…

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanvekili Talat Papatya, bu hafta oyuncularla tek tek görüşüleceğini ve düşüncelerini kabul etmeyen oyunculara sezon sonuna kadar izin verileceğini bildirdi.

Papatya, yaptığı yazılı açıklamada, çok zor şartlar ve adil olmayan rekabet ortamında mücadele ettiklerini savundu.

İstemedikleri ve kendilerine yakışmayan bir noktada oldukları gerçeğini kabul etmek zorunda olduklarını aktaran Papatya, şunları kaydetti:

"Öncelikle matematiksel olarak hiçbir şansımız kalmayıncaya kadar Göztepe'ye yakışan bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Önümüzdeki 7 maçta Göztepe için oynama heyecanını yitirmemiş oyunculara öncelik verilecektir. Bu durum gelecek sezon kadro yapılanmasına uygun bir zemin sağlayacaktır. Bu hafta oyuncularla tek tek görüşülecek, bu önemli süreçte düşüncelerimizi kabul etmeyen oyunculara Göztepe menfaatleri doğrultusunda sezon sonuna kadar izin verilecektir. Kulübümüz ile ilgili konularda devir sürecini de kapsayan daha detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde Yönetim Kurulu Başkanımız Murat Yazıcı yapacaktır."

27 PUANLA ATEŞ HATTINDA

İzmir temilscisi, bu sezon 31 maçta topladığı 27 puanla küme düşme hattında yer alyor. Süper Lig'de üst üste aldığı 8 mağlubiyetle adeta şok yaşayan Göztepe, kalan 7 maçta galibiyet serisi yakalayıp kçtü gidişi durdurmak istiyor.

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Göztepe’den flaş açıklama! Oyunculara süresiz izin…
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