Hedef 15 Nisan’da ipi göğüslemek

Süper Lig'de 71 puanla zirvede yer alan ve son 7 haftaya ikinci sıradaki İH Konyaspor'un 13, üçüncü Fenerbahçe'nin ise 15 puan önünde giren Trabzonspor, ligin en erken şampiyonluğu için gün sayıyor. Fırtınavemaçlarını kazanır, Konyaspor da bu iki haftada en fazla 4 puan alırsa bordo-mavililer mutlu sona ulaşacak. Bu ihtimallerin gerçekleşmemesi halinde ise farklı hesaplar devreye girecek. Bu kez 23 Nisan'da deplasmanda oynanacak olan Adana Demirspor maçı önem kazanacak. Trabzonspor farkı koruyup,ve yine ligin en erken kazanılan şampiyonluğuna imza atacak.GEÇEN sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayıp Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Trabzonspor, bu sezon 31 haftada aynı puana ulaştı. Karadeniz ekibi, ligde 31 hafta sonunda 21 galibiyet, 8 beraberlik, 2 yenilgiyle geçen sezondan 9 maç eksiğine rağmen aynı puanı topladı.BU sezon evinde maç kaybetmeyen Trabzonspor, 16 karşılaşmada 11 galibiyet aldı, 5 kez de rakipleri ile berabere kaldı. Trabzonspor bu mücadelelerde 30 gol atıp kalesinde sadece 13 gol gördü. Geçen sezonun 29. haftasındaki Alanya yenilgisinden sonra Fırtına 22 iç saha maçında 15 galibiyet ve 7 beraberlik alarak hiç kaybetmediTRABZONSPOR bir başarılı istatistiği de İstanbul'un üç büyük takımı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında yakaladı. Fırtına bu takımlarla oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak hiç mağlup olmadı. Bordo-mavililer söz konusu altı maçta 11 gol atarak kalesinde 7 gol gördü.