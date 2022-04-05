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Giriş Tarihi: 5.4.2022

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İmdat çekici!

İnter’in yıldızı Çalhanoğlu, Juventus’a attığı gol sonrası İtalyan basınından tam not aldı

Serie A'da Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kritik maçlarda penaltıdan attığı gollerle takımını sırtlamasından dolayı İtalyan basınının takdirini aldı. Yine Hakan'ın penaltı golüyle 1-0 kazanılan son Juventus maçı, İtalyan basınında "Çalhanoğlu maçın skoruna karar verdi" başlıklarıyla yer buldu. İşte yorumlar: Corriere dello Sport: Topun bir kaya parçası gibi ağırlaştığı böylesi zamanlarda Hakan Çalhanoğlu, güvenilecek bir isim olarak ortaya çıkıyor. 5 kritik maçta 5 penaltı. Ne zaman ihtiyaç varsa Çalhanoğlu orada. O, takım arkadaşlarının da güvenine sahip. La Gazzetta dello Sport: Hakan, tekrar ettirilen penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirdi. Corriere della Sera: Hakan Çalhanoğlu, genelde takımda penaltıları kullanan Lautaro Martinez'in yerine cesaretiyle öne çıkarak penaltıyı kullandı. Atış sırasında ilk önce hata yapsa da baskı hissetmeden tekrarını gol yaptı.

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