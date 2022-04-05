Kanarya’nın dinamosu

Trabzon (13 km), Alanya (12.6 km), Konya (11.9 km) maçlarında takımını sırtlayan Crespo, Kayseri karşısında da 11.4 km koşu mesafesiyle F.Bahçe’nin bu dönem en çok katkı aldığı futbolcusu oldu
Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleştiği zaman taraftarlarca 'yetersiz' görülen ve eleştirilen Miguel Crespo, cevabını sahada veriyor. Son haftaların dinamosu Crespo, Trabzonspor karşısında13 km koşu mesafesi ile zirvede yer almıştı. Alanyaspor maçında12.6 km koşan Portekizli oyuncu, Konyaspor'a karşı da 11.9 km ile takımının en çok koşanıydı. Fenerbahçe adına son 3 maçtır en çok mesafe kat eden isim olan Crespo, Kayserispor karşısındada 11.4 km ile kendi takım arkadaşlarını geride bırakıp 4 maç üst üste sarı-lacivertlilerin bu istatistikte zirvedeki ismi oldu. Taraftarlar sosyal medyada Crespo'ya övgüler yağdırırken sezon başında 1.5 milyon Euro'ya bonservisinin%80'i Estoril'den alınan 25 yaşındaki oyuncunun transfermarkt'a göre değeri de 5 milyon Euro'ya ulaştı.