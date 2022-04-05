Kanarya’nın dinamosu

Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleştiği zaman taraftarlarcagörülen ve eleştirilen Miguel Crespo, cevabını sahada veriyor. Son haftaların dinamosu Crespo,koşu mesafesi ile zirvede yer almıştı.koşan Portekizli oyuncu,km ile takımının en çok koşanıydı. Fenerbahçe adına son 3 maçtır en çok mesafe kat eden isim olan Crespo,ile kendi takım arkadaşlarını geride bırakıp 4 maç üst üste sarı-lacivertlilerin bu istatistikte zirvedeki ismi oldu. Taraftarlar sosyal medyada Crespo'ya övgüler yağdırırken sezon başında25 yaşındaki oyuncunun transfermarkt'a göre değeri de 5 milyon Euro'ya ulaştı.