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Giriş Tarihi: 5.4.2022 10:04

Kayserispor 6 maçta rakiplerine gol atamadı

İHA
Kayserispor 6 maçta rakiplerine gol atamadı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ligde 5 maçtır kazanamıyor. Sarı kırmızılılar, ligde oynadığı 31 haftada 6 maçta rakip kaleye gol atamadı. Altay, Konyaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarında gol atamayan Kayserispor diğer maçların tamamında gol sevinci yaşadı.

Sarı kırmızılılar gol atamadığı maçlarda kalesinde 13 gol gördü. Kayserispor'un gol atamadığı maçlar şu şekilde;

1.Hafta Altay 3-0 Kayserispor
10.Hafta Konyaspor 2-0 Kayserispor
14.Hafta Ç.Rizespor 1-0 Kayserispor
17.Hafta Kayserispor 0-0 Gaziantep FK
30.Hafta Karagümrük 3-0 Kayserispor
31.Hafta Kayserispor 0-4 Fenerbahçe

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Kayserispor 6 maçta rakiplerine gol atamadı
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