Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Koray Günter Kartal’a doğru
Giriş Tarihi: 5.4.2022

Koray Günter Kartal’a doğru

Koray Günter Kartal’a doğru

Verona ile 1 yıl kontratı kalan oyuncu, Beşiktaş’tan gelen teklife sıcak bakıyor

Kartal'ın yeni sezon için transfer listesinde olan Koray Günter, Türkiye'ye dönüşe olumlu bakıyor. Beşiktaş'ın kendisine olan ilgisinden bir hayli memnun olan tecrübeli stoper, sezon bitiminde kulübü Hellas Verona ile anlaşılması halinde siyah-beyazlı formayı giymeyi istiyor. İtalyan ekibiyle Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Koray için Beşiktaş'ın mutlaka teklif yapacağı ve yerli stoper olarak öncelik verildiği belirtildi. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon 24 karşılaşmada 2065 dakika forma giyerken 1 de gol kaydetti. Koray Günter 2014-18 arasında G.Saray kadrosunda yer alırken 50 maçta oynadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Böyle komşu düşman başına! '5 ay dayanabildim, Kafam yarıldı'
Başkan Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftar yaptı
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in skandal ‘Ramazan’ paylaşımına tepki yağdı! "Komik değil, saygısızca"
Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener ve İYİ Parti'ye ateş püskürdü: PKK-FETÖ ve HDP'liler zil takıp oynuyor...
Fatma Şahin'den 'Tokada sessiz kaldı' iddialarına yanıt: Reji ile arasında geçen diyalogu anlattı
60’dan fazla çocuğa bulaştı: Tüm ürünleri geri çağırdılar!
SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna savaşında flaş! Zelenski'den dikkat çeken Türkiye açıklaması
Son dakika haberi: Emekli ve memur zammı için yeni rakamlar geldi! Temmuz zam oranı ne kadar olacak?
Gümüş takımın peşine düştü! İmamoğlu kovdu savcılık akladı
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Biden 'Bu bir savaş suçu' dedi! Rusya'ya yeni yaptırımlar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Koray Günter Kartal’a doğru
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA