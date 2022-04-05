Koray Günter Kartal’a doğru

Verona ile 1 yıl kontratı kalan oyuncu, Beşiktaş’tan gelen teklife sıcak bakıyor
Kartal'ın yeni sezon için transfer listesinde olan Koray Günter, Türkiye'ye dönüşe olumlu bakıyor. Beşiktaş'ın kendisine olan ilgisinden birhayli memnun olan tecrübeli stoper, sezon bitimindekulübü Hellas Verona ile anlaşılması halindesiyah-beyazlı formayı giymeyi istiyor. İtalyan ekibiyle Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Koray için Beşiktaş'ın mutlaka teklif yapacağı ve yerli stoper olarak öncelik verildiği belirtildi. 27 yaşındakioyuncu bu sezon 24 karşılaşmada2065 dakika forma giyerken 1 de golkaydetti. Koray Günter 2014-18 arasındaG.Saray kadrosunda yer alırken 50 maçta oynadı.