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Giriş Tarihi: 5.4.2022

Mounir için frene bastı

MEHMET ÖZCAN
Mounir için frene bastı

Kiralık olarak Yeni Malatya forması giyen Mounir Chouiar için Burak Elmas’ın danışmanı Campos, Dijon ile temas kurdu. Ancak seçim kararı nedeniyle görüşmeler mecburen durdu

Yeni Malatya'nın sezon başında Dijon'dan kiraladığı Mounir Chouiar, takımı son sırada yer alsa da performansıyla Galatasaray'ın dikkatini çekmeyi başardı. 4 gol ve 4 asistle oynayan Fas asıllı Fransız hücum oyuncusu için Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos devreye girdi. Fransa pazarına hakim olan Campos, Dijon'da tanıdığı isimlere Mounir Chouiar'ın durumunu sordu.

YENİ MALATYA'DA KALMASI ZOR
Süper Lig'den düşmesine kesin gözüyle bakılan Yeni Malatya'nın kiralık sözleşmesindeki opsiyonu kullanması zor gözüküyor. Galatasaray cephesi, Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifi olarak belirlediği Mounir Chouiar için nabız yoklasa da seçim kararı sonrasında Campos bu transferde frene basmak zorunda kaldı. Mounir, tıpkı Kerem Aktürkoğlu gibi 23 yaşında ve ters ayakla sol açıkta oynuyor.

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Mounir için frene bastı
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