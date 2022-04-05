Mounir için frene bastı

Kiralık olarak Yeni Malatya forması giyen Mounir Chouiar için Burak Elmas’ın danışmanı Campos, Dijon ile temas kurdu. Ancak seçim kararı nedeniyle görüşmeler mecburen durdu
Yeni Malatya'nın sezon başında Dijon'dan kiraladığı Mounir Chouiar, takımı son sırada yer alsa da performansıyla Galatasaray'ın dikkatini çekmeyi başardı. 4gol ve 4 asistle oynayan Fasasıllı Fransız hücum oyuncusuiçin Galatasaray BaşkanıBurak Elmas'ındanışmanıLuisCamposdevreye girdi.Fransa pazarınahakim olanCampos, Dijon'datanıdığı isimlereMounir Chouiar'ındurumunu sordu.
YENİ MALATYA'DA KALMASI ZOR
Süper Lig'den düşmesine kesin gözüyle bakılan Yeni Malatya'nın kiralık sözleşmesindeki opsiyonu kullanması zor gözüküyor. Galatasaray cephesi, Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifi olarak belirlediği Mounir Chouiar için nabız yoklasa da seçim kararı sonrasında Campos bu transferde frene basmak zorunda kaldı. Mounir,tıpkı Kerem Aktürkoğlugibi 23 yaşında ve ters ayaklasol açıkta oynuyor.