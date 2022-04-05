Özbek: Aday değilim

Galatasaray'da 30 Nisan'daki olağanüstü genel kurul öncesi eski başkanlardan Dursun Özbek merakla beklenilen kararını verdi ve aday olmayacağını belirtti. Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "30 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım. Armaya ve renklerimize olan hizmet aşkım ise son nefesime kadar devam edecek. Olağanüstü genel kurulun kulübümüze hayırlı olmasını diler, aday arkadaşlarıma başarılar dilerim" ifadelerini kullandıseçim yaklaşırken, Divan Kurulu'ndan flaş bir karar geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle 2021'de gerçekleştirilen 2019 yılının olağan mali genel kurulundaBu isimlerin 30 Nisan'daki seçimde aday listelerinde yer alamayacağını, yedekte bulunan üyelerin ise seçime girebileceği kararlaştırıldı. Şu ana kadar sadeceadaylıklarını açıkladı.