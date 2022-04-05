Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Özbek: Aday değilim
Giriş Tarihi: 5.4.2022

Özbek: Aday değilim

Özbek: Aday değilim
Galatasaray'da 30 Nisan'daki olağanüstü genel kurul öncesi eski başkanlardan Dursun Özbek merakla beklenilen kararını verdi ve aday olmayacağını belirtti. Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "30 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım. Armaya ve renklerimize olan hizmet aşkım ise son nefesime kadar devam edecek. Olağanüstü genel kurulun kulübümüze hayırlı olmasını diler, aday arkadaşlarıma başarılar dilerim" ifadelerini kullandı

ALBAYRAK'A LİSTE ŞOKU!
G.SARAY'DA seçim yaklaşırken, Divan Kurulu'ndan flaş bir karar geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle 2021'de gerçekleştirilen 2019 yılının olağan mali genel kurulunda idari yönden ibra edilmeyen merhum başkan Mustafa Cengiz'in yönetim kurulunda bulunan Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal gibi idarecilerin seçime giremeyeceğine karar verildi. Bu isimlerin 30 Nisan'daki seçimde aday listelerinde yer alamayacağını, yedekte bulunan üyelerin ise seçime girebileceği kararlaştırıldı. Şu ana kadar sadece Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını açıkladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Böyle komşu düşman başına! '5 ay dayanabildim, Kafam yarıldı'
Başkan Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftar yaptı
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in skandal ‘Ramazan’ paylaşımına tepki yağdı! "Komik değil, saygısızca"
Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener ve İYİ Parti'ye ateş püskürdü: PKK-FETÖ ve HDP'liler zil takıp oynuyor...
Fatma Şahin'den 'Tokada sessiz kaldı' iddialarına yanıt: Reji ile arasında geçen diyalogu anlattı
60’dan fazla çocuğa bulaştı: Tüm ürünleri geri çağırdılar!
SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna savaşında flaş! Zelenski'den dikkat çeken Türkiye açıklaması
Son dakika haberi: Emekli ve memur zammı için yeni rakamlar geldi! Temmuz zam oranı ne kadar olacak?
Gümüş takımın peşine düştü! İmamoğlu kovdu savcılık akladı
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Biden 'Bu bir savaş suçu' dedi! Rusya'ya yeni yaptırımlar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Özbek: Aday değilim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA