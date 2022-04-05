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Giriş Tarihi: 5.4.2022 13:21 Son Güncelleme: 5.4.2022 13:27

Son dakika: Beşiktaş, Trabzonspor maçının tekrarını istiyor! TFF'ye kural hatası başvurusu

Son dakika: Beşiktaş, Trabzonspor maçının tekrarını istiyor! TFF’ye kural hatası başvurusu

Son dakika haberine göre; Beşiktaş, Trabzonspor maçının tekrarı için TFF’ye resmi başvuruyu yaptı. Siyah-Beyazlılar, hakem Zorbay Küçük’ün kural hatası yaptığı iddiası ile TFF’ye başvurdu. TFF'nin ne karar vereceği merak konusu...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kalırken, maçın 47. dakikasında yaşananlar tartışmalara sebep olmuştu.

Pozisyonda stoper Hüseyin Türkmen'in Uğurcan Çakır'a geri pas verdikten sonra, Çakır'ın elle tutmasının ardından hakem Zorbay Küçük endirekt serbest vuruş kararı vermişti. Beşiktaş'ın vuruşu kullandığı nokta ise tartışma konusu oldu.

3 Mart Pazar günü oynanan karşılaşmadan sonra Beşiktaş, hakem Zorbay Küçük'ün kural hatası yaptığı iddiası ile TFF'ye başvurdu.

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Son dakika: Beşiktaş, Trabzonspor maçının tekrarını istiyor! TFF'ye kural hatası başvurusu
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