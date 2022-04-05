Süper Lig'de 71 puanla zirvede yer alan ve son 7 haftaya ikinci sıradaki İH Konyaspor'un 13, üçüncü Fenerbahçe'nin ise 15 puan önünde giren Trabzonspor, ligin en erken şampiyonluğu için gün sayıyor. Fırtına 8 Nisan'daki Gaziantep FK ve 15 Nisan'daki Fatih Karagümrük maçlarını kazanır, Konyaspor da bu iki haftada en fazla 4 puan alırsa bordo-mavililer mutlu sona ulaşacak. Bu ihtimallerin gerçekleşmemesi halinde ise farklı hesaplar devreye girecek. Bu kez 23 Nisan'da deplasmanda oynanacak olan Adana Demirspor maçı önem kazanacak. Trabzonspor farkı koruyup, Adana'da kazanırsa rakiplerinin ne yaptığına bakmadan sezonun bitimine 4 maç kala ipi göğüsleyecek ve yine ligin en erken kazanılan şampiyonluğuna imza atacak.