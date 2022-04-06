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Giriş Tarihi: 6.4.2022 15:41 Son Güncelleme: 6.4.2022 15:42

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu!

AA
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı’nın rakipleri belli oldu!

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 2022 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belirlendi. İsrail'in ev sahipliğinde 16 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyon öncesi kura çekimi düzenlendi. Tel Aviv kentindeki kura çekiminde ay-yıldızlı ekibi 17 Yaş Altı Milli Takımı Teknik Direktörü Soykan Başar ile A Milli Takım Menajeri Mert Tuncay temsil etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, C Grubu'nda İspanya, Belçika ve Sırbistan ile eşleşti.

İsrail'in ev sahipliğinde 16 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyon öncesi kura çekimi düzenlendi. Tel Aviv kentindeki kura çekiminde ay-yıldızlı ekibi 17 Yaş Altı Milli Takımı Teknik Direktörü Soykan Başar ile A Milli Takım Menajeri Mert Tuncay temsil etti.

2022 Avrupa Şampiyonası'nda gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: İsrail, Almanya, Lüksemburg, 6. Grup'un birincisi.

B Grubu: Hollanda, Fransa, Bulgaristan, 7. en iyi ikinci.

C Grubu: İspanya, Belçika, Türkiye, Sırbistan

D Grubu: İsveç, Portekiz, İskoçya, Danimarka

- 16 TAKIM KATILACAK

UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 16 takım mücadele edecek.

Şampiyonada Türkiye, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, Almanya, İsrail, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İskoçya, Sırbistan, İspanya, İsveç ve grupların 7. en iyi ikincisi olmayı bekleyen Macaristan ile 6. Grup'ta (İtalya-Polonya-Ukrayna-Kosova) 20-26 Nisan'da oynanacak maçlar sonunda belirlenecek bir ülke yer alacak.

Turnuvada grup maçları 16-23 Mayıs tarihlerinde Lod Municipal, Ramat Gan Municipal, Ness Ziona Municipal ve Haberfeld stadyumlarında oynanacak.

Gruplarını ilk iki sırada bitiren 8 takım, çeyrek finale yükselecek. Tek maç eleme sistemine göre 25 ve 26 Mayıs'ta oynanacak çeyrek final maçları sonunda, yarı finalistler belli olacak. 29 Mayıs'taki yarı final maçlarından sonra final müsabakası 1 Haziran'da Netanya Municipal Stadı'nda yapılacak.

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17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu!
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