"Bize Her Yer Trabzon" sloganın alelade bir slogan olmadığını vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

''Trabzon şehrinin ve Trabzonspor kültürünün tamamen kendi dinamikleri ve kendi karakteriyle ürettiği bir söylemdir. Tüm taraftarlarımızın sahiplendiği, tüm Türkiye'nin kabul ettiği bir gerçektir. Unutulmamalıyız ki Trabzonspor'umuzun başarısı da bu sloganda gizlidir.