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Giriş Tarihi: 6.4.2022

Bayrak motivasyonu!

VOLKAN DEMİR
Bayrak motivasyonu!

“Galatasaray maçları Fenerbahçe için bayramdır” sözünden yola çıkan yöneticiler, tesisleri baştan aşağı bayraklarla donattı. İsmail Kartal da başarılı sonuçlardan dolayı takımını daha rahat motive ediyor

G.Saray maçı öncesinde sarı-lacivertli takımda büyük bir coşku hakim. Üst üste gelen galibiyetlerin ardından ezeli rakipleri ile oynayacakları maça odaklanan Fenerbahçe'de Samandıra Can Bartu Tesisleri özel olarak bayraklarla donatıldı. Sarı-lacivertli camiadaki "Galatasaray maçları Fenerbahçe için bayramdır" sözünden yola çıkarak yöneticilerin, Can Bartu Tesisleri'ni baştan aşağı bayraklarla donattığı bildirildi. Derbi haftasına oyuncular, çok farklı bir havada girdi. Teknik direktör İsmail Kartal da üst üste gelen başarılı sonuçlarla birlikte takımını oldukça rahat bir ortamda hazırlıyor. Takımda kadro dışı bırakılan Mesut ve Ozan haricinde eksik oyuncu yok. Bununla birlikte neredeyse her futbolcu, fiziksel olarak zirve yapmış durumd

TEK SORU İŞARETİ SOL BEK
LİGİN 32. haftasındaki G.Saray maçında İsmail Kartal takımda sadece sol bekte değişiklik yapabilir. Sakatlıktan çıkan Ferdi Kadıoğlu ve Attila Szalai'nin durumlarına göre karar verecek olan Kartal, bu iki oyuncu beklediği seviyeye çıkmazsa Novak'a şans tanıyacak.a. Sadece Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlık sonrası maç eksiği bulunuyor.

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