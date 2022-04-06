Bayrak motivasyonu!

“Galatasaray maçları Fenerbahçe için bayramdır” sözünden yola çıkan yöneticiler, tesisleri baştan aşağı bayraklarla donattı. İsmail Kartal da başarılı sonuçlardan dolayı takımını daha rahat motive ediyor
G.Saray maçı öncesinde sarı-lacivertli takımda büyük bir coşku hakim. Üst üste gelen galibiyetlerin ardından ezeli rakipleri ile oynayacakları maça odaklanan Fenerbahçe'de Samandıra Can BartuTesisleri özel olarak bayraklarla donatıldı. Sarı-lacivertli camiadaki "Galatasaray maçlarıFenerbahçe için bayramdır" sözünden yola çıkarak yöneticilerin, Can Bartu Tesisleri'ni baştan aşağı bayraklarla donattığı bildirildi. Derbihaftasına oyuncular, çokfarklı bir havada girdi.Teknik direktör İsmail Kartal daüst üste gelen başarılı sonuçlarla birliktetakımını oldukça rahat bir ortamda hazırlıyor. Takımda kadro dışı bırakılan Mesut ve Ozan haricinde eksik oyuncu yok. Bununla birlikte neredeyse her futbolcu, fiziksel olarak zirve yapmış durumd
TEK SORU İŞARETİ SOL BEK LİGİN 32. haftasındakiG.Saray maçında İsmail Kartaltakımda sadece sol bekte değişiklik yapabilir.Sakatlıktan çıkan Ferdi Kadıoğlu ve AttilaSzalai'nin durumlarına göre karar verecek olanKartal, bu iki oyuncu beklediği seviyeye çıkmazsaNovak'a şans tanıyacak.a. Sadece Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlık sonrası maç eksiği bulunuyor.