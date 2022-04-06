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Giriş Tarihi: 6.4.2022 15:06

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Siyah beyazlılar maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Tam sahada taktik program uygulaması gerçekleştiren futbolcular, çift kale taktik maçıyla günü noktaladı. Basına kapalı çalışma, 1.5 saate yakın sürdü.

Siyah-beyazlı ekip, Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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