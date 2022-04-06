Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'ndan Galatasaray derbisi yorumu! "Sabırsızlanıyorum..."

Ferdi Kadıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Sakatlık sürecim benim için zordu çünkü iyi bir form yakalamıştım ve önümüzde zorlu maçlar vardı. Antrenörle ve fizyoterapistler ile çok vakit geçirdim ve şu anda eskisinden de güçlü hissediyorum."