Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'ndan Galatasaray derbisi yorumu! "Sabırsızlanıyorum..."

Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi kulüp televizyonuna konuştu. Sakatlık süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan genç oyuncu, derbiye dair dikkat çeken ifadeler kullandı.
Ferdi Kadıoğlu'nun açıklamaları şöyle:
"Sakatlık sürecim benim için zordu çünkü iyi bir form yakalamıştım ve önümüzde zorlu maçlar vardı. Antrenörle ve fizyoterapistler ile çok vakit geçirdim ve şu anda eskisinden de güçlü hissediyorum."
"Sakatlık her zaman bir oyuncu için üzücü bir şeydir. Ben de üzgün hissettim ancak o an tedavinize odaklanıp bir an önce dönmeye çalışmanız gerekli. Çalışmalarımı sürdürüyorum ve kendimi güçlendirerek oynamak istiyorum."
"EN İYİ NETİCEYİ ALMAK İSTİYORUZ"
"Derbi hazırlıkları iyi gidiyor. Rakibimizle ilgili videolar izliyoruz. Onların nasıl hücum yaptığını, nasıl savunma yaptığını öğreniyoruz. Her oyuncu böyle maçlarda oynamak ister. Motivasyonumuz çok yüksek. En iyi neticeyi almak istiyoruz."
"Genç bir oyuncuyum ancak daha önce derbilerde oynadım. Harika hissettiriyor. Dolu bir stadyumun önünde Galatasaray'a karşı oynamak için sabırsızlanıyorum."
"Dünyanın en büyük derbilerinden bir tanesini oynayacağız. Her futbolcu böylesine güzel, böylesine harika bir atmosferde futbol oynamak ister. Bizler de mümkün olan en iyi neticeyi almak istiyoruz."