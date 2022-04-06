Galatasaray’da Kerem şoku yaşanıyor! Derbi öncesi Torrent’ten sürpriz karar...

Karagümrük galibiyetinin ardından pazar günü izin yapan G.Saray, pazartesi Florya'da toplandı ve Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına başladı. Omar ve Sacha Boey'e kavuşan sarıkırmızılı takımda Feghouli ve Mohamed sakatlıkları nedeniyle dev maça yetişmiyor.
KEREM'DE KANAMA TESPİT EDİLDİ
Florya'da herkesin durumunu merak ettiği Kerem Aktürkoğlu'nun ise sağ kasık adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi. Hemen tedaviye alınan Kerem, dört gün boyunca topla çalışmayacak ve cumartesi günü idmanda kendisini denedikten sonra derbide oynayıp oynamayacağı belli olacak.
SAĞ BEK OMAR ELABDELLAOUI'YE EMANET
Torrent'in derbide sahaya süreceği 10 Aslan kesinleşti. Muslera'nın önünde Omar-Nelsson-Marcao- Van Aanholt dörtlüsü görev yapacak.
Orta sahada merkezi kapatacak Taylan- Berkan ikilisini Cicaldau tamamlayacak. İleri uçtaki Bafetimbi Gomis'e kenardan Ryan Babel destek verecek.