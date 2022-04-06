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Giriş Tarihi: 6.4.2022 09:47 Son Güncelleme: 6.4.2022 09:54

Galatasaray'da Kerem şoku yaşanıyor! Derbi öncesi Torrent'ten sürpriz karar...

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray’da Kerem şoku yaşanıyor! Derbi öncesi Torrent’ten sürpriz karar...

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. İlk maçı Crespo'nun son dakikalarda attığı golle 2-1 kazanan Fenerbahçe, ligde son 7 maçında 6 galibiyet 1 beraberlik alarak iyi bir çıkış yakaladı. Derbi öncesi Galatasaray'da Kerem şoku yaşanırken Domenec Torrentin stratejisi merak ediliyor. İşte Galatasaray'da derbi formülü ve Torrent'in sürpriz kararları...

Karagümrük galibiyetinin ardından pazar günü izin yapan G.Saray, pazartesi Florya'da toplandı ve Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına başladı. Omar ve Sacha Boey'e kavuşan sarıkırmızılı takımda Feghouli ve Mohamed sakatlıkları nedeniyle dev maça yetişmiyor.

KEREM'DE KANAMA TESPİT EDİLDİ

Florya'da herkesin durumunu merak ettiği Kerem Aktürkoğlu'nun ise sağ kasık adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi. Hemen tedaviye alınan Kerem, dört gün boyunca topla çalışmayacak ve cumartesi günü idmanda kendisini denedikten sonra derbide oynayıp oynamayacağı belli olacak.

Domenec Torrent, Kerem'den gelecek habere göre iki farklı Fenerbahçe ilk 11'i belirledi. Yıldız futbolcu yetişmezse yerine Emre Kılınç forma giyecek.

SAĞ BEK OMAR ELABDELLAOUI'YE EMANET

Torrent'in derbide sahaya süreceği 10 Aslan kesinleşti. Muslera'nın önünde Omar-Nelsson-Marcao- Van Aanholt dörtlüsü görev yapacak.

Orta sahada merkezi kapatacak Taylan- Berkan ikilisini Cicaldau tamamlayacak. İleri uçtaki Bafetimbi Gomis'e kenardan Ryan Babel destek verecek.

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Galatasaray'da Kerem şoku yaşanıyor! Derbi öncesi Torrent'ten sürpriz karar...
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